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    Луческу опроверг слухи о возможном уходе из «Зенита» в турецкий клуб

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу опроверг информацию, согласно которой он покинет петербургский клуб и возглавит одну из турецких команд. Ранее сообщалось, что в услугах румынского специалиста заинтересован «Галатасарай».

    Напомним, Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. На данный момент сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидера на восемь очков.

    – Как вы отнеслись к новостям из Турции?

    – Может быть, кто-то наблюдал за моей карьерой в «Шахтере». В конце каждого года говорили, что я возглавлю два турецких клуба, которые не становились чемпионами. Для меня это очень приятно, потому что я, видимо, оставил за собой какой-то след, но это все история. Сейчас уже придумали, что я там буду работать вместе с сыном. Ничего из этого не соответствует действительности. Турецкие журналисты любят высасывать информацию из пальца.

    Могу рассказать, как они работают: приходили на тренировку, жали мне руку, фотографировались, а на следующий день появлялось целое интервью со мной, но я ни с кем не разговаривал. У них очень высокая конкуренция – живут 14 миллионов футбольных зрителей, много спортивных газет в Стамбуле. Меня ничего не беспокоит, я готовлюсь к воскресной игре.

    Источник: ФК «Зенит»

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    05.05.2017 20:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 6 мая 2017, 00:37

      жаль...

      0
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      Рейтинг: +1307

      Taps 5 мая 2017, 22:52

      Опровергай - не опровергай, миллионы отступных получит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 5 мая 2017, 21:59

      назад-в Шахтёр!

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 мая 2017, 21:52

      Лучше бы не опровергал... Луческу,не тренер для Зенита,это в последнее воемя проявляется явно

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