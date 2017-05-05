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  • Луческу опроверг слухи о возможном уходе из «Зенита» в турецкий клуб

Луческу опроверг слухи о возможном уходе из «Зенита» в турецкий клуб

5 мая 2017, 20:03
4

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу опроверг информацию, согласно которой он покинет петербургский клуб и возглавит одну из турецких команд. Ранее сообщалось, что в услугах румынского специалиста заинтересован «Галатасарай».

Напомним, Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. На данный момент сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице РФПЛ второе место, отставая от лидера на восемь очков.

– Как вы отнеслись к новостям из Турции?

– Может быть, кто-то наблюдал за моей карьерой в «Шахтере». В конце каждого года говорили, что я возглавлю два турецких клуба, которые не становились чемпионами. Для меня это очень приятно, потому что я, видимо, оставил за собой какой-то след, но это все история. Сейчас уже придумали, что я там буду работать вместе с сыном. Ничего из этого не соответствует действительности. Турецкие журналисты любят высасывать информацию из пальца.

Могу рассказать, как они работают: приходили на тренировку, жали мне руку, фотографировались, а на следующий день появлялось целое интервью со мной, но я ни с кем не разговаривал. У них очень высокая конкуренция – живут 14 миллионов футбольных зрителей, много спортивных газет в Стамбуле. Меня ничего не беспокоит, я готовлюсь к воскресной игре.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (4)
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acer2003
1494010347
Лучше бы не опровергал... Луческу,не тренер для Зенита,это в последнее воемя проявляется явно
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neofizer
1494010754
назад-в Шахтёр!
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Taps
1494013926
Опровергай - не опровергай, миллионы отступных получит.
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zenit2012
1494020273
жаль...
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