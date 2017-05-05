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    Хусаинов: «Луческу потерял 8 очков из-за судей? А как же матч с «Уралом»? А падение Жиркова в игре с «Оренбургом»?

    Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов отреагировал на высказывания главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу. Напомним, румынский специалист ранее заявил, что его команда потеряла около восьми очков в нынешнем розыгрыше РФПЛ из-за ошибок судей.

    «Как реагировать на слова Луческу судейскому сообществу? Сложно сказать... Мы-то в курсе, как Луческу наезжал на судей на Украине. Так что для меня все эти выпады Мирчи на арбитров откровением не стали.

    Он говорит, что из-за ошибок судей потерял 8 очков. А как же матч с «Уралом»? Беспредел… Еськову вроде как дали отдохнуть. Но мы-то знаем, что это означает: «Отойди. Когда вернешься? Подожди пока, не спеши». Значит, получается, признали ошибки Еськова в пользу «Зенита»? А Луческу 8 очков потерял… Ну-ну. А как же падение Жиркова в штрафной в матче с «Оренбургом»?

    Сергей Галицкий на днях обратился ко всем клубам: ребята, давайте не будем работать с судьями. Что это такое? Значит, до этого работали? По этой логике Луческу нужно было решать свои вопросы до игры. А он машет кулаками после драки. Не барское это дело критиковать арбитров. Великий Лобановский, например, всегда говорил: все вопросы нужно решать ДО игры.

    Луческу нужно покопаться в себе. Он что, не знал, что Халк уйдет? Это еще хорошо, что Данни вернулся в строй, немного восстановился. Его же никто не заставлял возглавлять эту команду. Но у него почему-то судьи крайние», – сказал Хусаинов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.05.2017 15:40
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 6 мая 2017, 11:54

      "Луческу нужно было решать свои вопросы до игры." Опять Хусаинов проговорился. Вообще он что-то Зенит недолюбливает. Видно, тоже не "решали" с ним вопросы. Обида осталась.

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 5 мая 2017, 21:09

      Только не Ху...саину о судействе говорить !!! - помню его художества !!!

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      Рейтинг: +62

      _КоКоС_ 5 мая 2017, 20:03

      Могу сказать что судят в России не хуже чем в Европе а то что где то подсуживают более сильным, так это всегда и везде было, чего уж говорить..Вон Карасёв как Сельта-Манчестер отсудил,на пятёрку..Нормальное у нас судейство а ошибки, ну бывают, что поделать,как говорится человеческий фактор..

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      Рейтинг: +651

      andrebest4 5 мая 2017, 19:31

      сейчас все тренеры начнут считать сколько потеряли очков от судейства))))получится что надо переигрывать этот чемп)))да и предыдущие заодно..

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      Рейтинг: +5179

      Каратель 5 мая 2017, 19:14

      да оставте вы луческу в покое,пусть ноет,лучше включите ему песню меладзе "прощай цыганка сера"

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      Рейтинг: +6309

      порт 5 мая 2017, 19:13

      А один хрен, я считал, и считаю Хусаинова чмом.

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      Рейтинг: +2726

      a_who 5 мая 2017, 19:08

      А сколько набрали ??? помни старый кошмар на Петровском со Спартаком !!! а еще ???

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      Рейтинг: +10

      Aleks2505 5 мая 2017, 17:53

      все теряют

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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 5 мая 2017, 17:46

      все теряют от судейства очки

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      Рейтинг: +135

      Гридень 5 мая 2017, 17:09

      Палка о двух концах.
      Всем плохо - мне хорошо.
      Мне плохо - судья виноват.

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