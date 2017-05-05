Хусаинов: «Луческу потерял 8 очков из-за судей? А как же матч с «Уралом»? А падение Жиркова в игре с «Оренбургом»?

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов отреагировал на высказывания главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу. Напомним, румынский специалист ранее заявил, что его команда потеряла около восьми очков в нынешнем розыгрыше РФПЛ из-за ошибок судей.

«Как реагировать на слова Луческу судейскому сообществу? Сложно сказать... Мы-то в курсе, как Луческу наезжал на судей на Украине. Так что для меня все эти выпады Мирчи на арбитров откровением не стали.

Он говорит, что из-за ошибок судей потерял 8 очков. А как же матч с «Уралом»? Беспредел… Еськову вроде как дали отдохнуть. Но мы-то знаем, что это означает: «Отойди. Когда вернешься? Подожди пока, не спеши». Значит, получается, признали ошибки Еськова в пользу «Зенита»? А Луческу 8 очков потерял… Ну-ну. А как же падение Жиркова в штрафной в матче с «Оренбургом»?

Сергей Галицкий на днях обратился ко всем клубам: ребята, давайте не будем работать с судьями. Что это такое? Значит, до этого работали? По этой логике Луческу нужно было решать свои вопросы до игры. А он машет кулаками после драки. Не барское это дело критиковать арбитров. Великий Лобановский, например, всегда говорил: все вопросы нужно решать ДО игры.

Луческу нужно покопаться в себе. Он что, не знал, что Халк уйдет? Это еще хорошо, что Данни вернулся в строй, немного восстановился. Его же никто не заставлял возглавлять эту команду. Но у него почему-то судьи крайние», – сказал Хусаинов.