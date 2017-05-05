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  • Хусаинов: «Луческу потерял 8 очков из-за судей? А как же матч с «Уралом»? А падение Жиркова в игре с «Оренбургом»?

Хусаинов: «Луческу потерял 8 очков из-за судей? А как же матч с «Уралом»? А падение Жиркова в игре с «Оренбургом»?

5 мая 2017, 15:40
20

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов отреагировал на высказывания главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу. Напомним, румынский специалист ранее заявил, что его команда потеряла около восьми очков в нынешнем розыгрыше РФПЛ из-за ошибок судей.

«Как реагировать на слова Луческу судейскому сообществу? Сложно сказать... Мы-то в курсе, как Луческу наезжал на судей на Украине. Так что для меня все эти выпады Мирчи на арбитров откровением не стали.

Он говорит, что из-за ошибок судей потерял 8 очков. А как же матч с «Уралом»? Беспредел… Еськову вроде как дали отдохнуть. Но мы-то знаем, что это означает: «Отойди. Когда вернешься? Подожди пока, не спеши». Значит, получается, признали ошибки Еськова в пользу «Зенита»? А Луческу 8 очков потерял… Ну-ну. А как же падение Жиркова в штрафной в матче с «Оренбургом»?

Сергей Галицкий на днях обратился ко всем клубам: ребята, давайте не будем работать с судьями. Что это такое? Значит, до этого работали? По этой логике Луческу нужно было решать свои вопросы до игры. А он машет кулаками после драки. Не барское это дело критиковать арбитров. Великий Лобановский, например, всегда говорил: все вопросы нужно решать ДО игры.

Луческу нужно покопаться в себе. Он что, не знал, что Халк уйдет? Это еще хорошо, что Данни вернулся в строй, немного восстановился. Его же никто не заставлял возглавлять эту команду. Но у него почему-то судьи крайние», – сказал Хусаинов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча Еськов Алексей
Комментарии (20)
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Andrering87
1493988360
все правильно и по делу сказано.........
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turist82
1493988387
Вот вот... Когда Спартак проиграл - Каррера честно сказал что он сам виноват и не справился, а ЗеНытик вечно жалуется, все у него виноваты кроме него самого
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Диктор
1493989014
Ну для цыгана это норма когда свистят в пользу Зенита-так что разве эти эпизоды стоят того чтобы говорить о них.
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slavа0508
1493989710
Ну если Зенит буквально за уши вытягивают судьи то это просто норма,,,,,Ну а когда судья судит чётко по правилам и Зенит вдруг теряет очки то вони от Луческу просто кошмар сколько
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filosof sparty
1493990971
Тише, тише ребят, вы что!?? Надо говорить только о потере очков!!
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Д Альбертини
1493991098
Придется согласится с Хусаиновым! Все по делу сказано. Хочу искренне, чтоб ЦСКА занял 2 место! А цыган Пусть продолжает дальше реветь!!!
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andrebest4
1494001871
сейчас все тренеры начнут считать сколько потеряли очков от судейства))))получится что надо переигрывать этот чемп)))да и предыдущие заодно..
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_КоКоС_
1494003807
Могу сказать что судят в России не хуже чем в Европе а то что где то подсуживают более сильным, так это всегда и везде было, чего уж говорить..Вон Карасёв как Сельта-Манчестер отсудил,на пятёрку..Нормальное у нас судейство а ошибки, ну бывают, что поделать,как говорится человеческий фактор..
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Zenmaster
1494007774
Только не Ху...саину о судействе говорить !!! - помню его художества !!!
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Бриг
1494060863
"Луческу нужно было решать свои вопросы до игры." Опять Хусаинов проговорился. Вообще он что-то Зенит недолюбливает. Видно, тоже не "решали" с ним вопросы. Обида осталась.
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