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  • Луческу: «Зенит» потерял около восьми очков из-за ошибок судей»

Луческу: «Зенит» потерял около восьми очков из-за ошибок судей»

5 мая 2017, 12:50
52

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии матча 27-го тура чемпионата России с «Тереком» выразил обеспокоенность состоянием газона на стадионе «Санкт-Петербург». Также румынский специалист подчеркнул, что всегда высказывается об ошибках судей аргументированно.

– Будем надеяться, что поле будет лучше, чем в прошлый раз. В первые 15-20 минут оно точно выдержит — дальше будет ухудшаться его состояние. Молодая трава, она неокрепшая, поэтому такая ситуация. Я предупредил об этом своих игроков, что будет много невынужденных ошибок, поэтому нужно сразу вступать в отбор. Зрители это тоже должны понимать. Я даже думал последний матч с «Краснодаром» в случае ненадлежащего состояния газона провести на старом стадионе и хотел поговорить об этом с руководством. Но мы обязаны провести тестовые матчи на новой арене.

– Каково ваше мнение о словах «Краснодара» о том, что клубам не нужно влиять на судей?

– Такое заявление даже нет желания комментировать. Если я и комментирую судейство, то только в тех ситуациях, когда мы теряем очки. А мы потеряли около 8 очков. Я никогда не говорил, что это были преднамеренные ошибки, просто отмечал те ошибки, которые допустили судьи. По большому счету у меня есть правдивые аргументы. Рука, в которую попал мяч после прострела Смольникова в матче со «Спартаком», тоже теоретически могла повлиять на результат встречи.

Матч «Зенит» – «Терек» состоится 7 мая на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (52)
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Aлексей8$
1493978869
Да приобрёл благодаря судьем в два раза больше.
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Atom2020
1493980488
"Если я и комментирую судейство, то только в тех ситуациях, когда мы теряем очки." А когда приобретаем, я молчу в тряпочку ...
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mgordeev
1493980717
Старик свое дело знает - снова про Спартак говорит. Самый популярный клуб, че)
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nik55
1493980962
8 потеряли 18 приобрели------румын лучше молчи
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Павелий
1493981511
"Если я и комментирую судейство, то только в тех ситуациях, когда мы теряем очки." И это говорит профессиональный тренер? Это плачущая баба так говорит. "А мы потеряли около 8 очков." При этом сколько ошибок в вашу сторону, Луческу молчит. Но главное - Зенит благодаря Луческу окончательно потерял уважение к себе.
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isa361
1493981567
уберите уже этого конченного
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_Kesh_Suntar_
1493987472
Бля тут не Украина! Где там только Шахтер и Динамо!
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Asbjorn
1493987799
пусть подсчитает сколько он на ошибках судей получил очков
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spartach n1
1493990576
Какое же он чмо !
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Serjoga
1493991175
А сколько приобрели? С Ростовом-3, с Оренбургом-2 (если бы не "притянутый" за уши пеналь на "артисте" Жиркове), с Уралом-2-3 очка (Урал вообще мог выиграть). Те же 8 очков (это те матчи, которые сразу по памяти "всплывают", а кто-то еще парочку матчей добавит)! Так что ныть про судей не стоит!
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