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    Луческу: «Зенит» потерял около восьми очков из-за ошибок судей»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии матча 27-го тура чемпионата России с «Тереком» выразил обеспокоенность состоянием газона на стадионе «Санкт-Петербург». Также румынский специалист подчеркнул, что всегда высказывается об ошибках судей аргументированно.

    – Будем надеяться, что поле будет лучше, чем в прошлый раз. В первые 15-20 минут оно точно выдержит — дальше будет ухудшаться его состояние. Молодая трава, она неокрепшая, поэтому такая ситуация. Я предупредил об этом своих игроков, что будет много невынужденных ошибок, поэтому нужно сразу вступать в отбор. Зрители это тоже должны понимать. Я даже думал последний матч с «Краснодаром» в случае ненадлежащего состояния газона провести на старом стадионе и хотел поговорить об этом с руководством. Но мы обязаны провести тестовые матчи на новой арене.

    – Каково ваше мнение о словах «Краснодара» о том, что клубам не нужно влиять на судей?

    – Такое заявление даже нет желания комментировать. Если я и комментирую судейство, то только в тех ситуациях, когда мы теряем очки. А мы потеряли около 8 очков. Я никогда не говорил, что это были преднамеренные ошибки, просто отмечал те ошибки, которые допустили судьи. По большому счету у меня есть правдивые аргументы. Рука, в которую попал мяч после прострела Смольникова в матче со «Спартаком», тоже теоретически могла повлиять на результат встречи.

    Матч «Зенит» – «Терек» состоится 7 мая на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.05.2017 12:50
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +140

      fediy2009 6 мая 2017, 06:30

      Всё не успокоится.... Ну и нытик....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +88

      Vara81 5 мая 2017, 21:59

      Да зачем мелочиться )) бери сразу 10или 15 очков чтоб сразу в чемпионы ))) а то что соперник не дополучил, об этом должен кто говорить ?) цыган ?)

      0
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      Рейтинг: +190

      Konb48 5 мая 2017, 20:03

      А сколько приобрел?)

      0
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      Рейтинг: +295

      ильиных 5 мая 2017, 18:26

      Твои дни сочтены.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 5 мая 2017, 18:20

      И чё не уймётся?
      Зад прикрывает?
      Так мне сдаётся.
      Все бы сели и за стол и стали очки считать,
      Нахрена в футбол играть.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +444

      vshter76 5 мая 2017, 18:12

      так жалко бедолажку, аж слезу пустил

      0
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      Рейтинг: +1426

      Freyd 5 мая 2017, 17:55

      Одно слово,трениришка;))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 5 мая 2017, 17:46

      Мирча, считать в школе не научили! Что бы обогнать Спартак нужно не "около" 8 очков, а честных 9.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 5 мая 2017, 16:32

      А сколько приобрели? С Ростовом-3, с Оренбургом-2 (если бы не "притянутый" за уши пеналь на "артисте" Жиркове), с Уралом-2-3 очка (Урал вообще мог выиграть). Те же 8 очков (это те матчи, которые сразу по памяти "всплывают", а кто-то еще парочку матчей добавит)! Так что ныть про судей не стоит!

      5
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      Рейтинг: +293

      VVK13 > Serjoga 5 мая 2017, 18:55

      первый матч со спартаком, как он не скажет удали игрока и не известно как все закончилось бы

      1
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 5 мая 2017, 16:22

      Какое же он чмо !

      3
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