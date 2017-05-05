Луческу: «Зенит» потерял около восьми очков из-за ошибок судей»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в преддверии матча 27-го тура чемпионата России с «Тереком» выразил обеспокоенность состоянием газона на стадионе «Санкт-Петербург». Также румынский специалист подчеркнул, что всегда высказывается об ошибках судей аргументированно.

– Будем надеяться, что поле будет лучше, чем в прошлый раз. В первые 15-20 минут оно точно выдержит — дальше будет ухудшаться его состояние. Молодая трава, она неокрепшая, поэтому такая ситуация. Я предупредил об этом своих игроков, что будет много невынужденных ошибок, поэтому нужно сразу вступать в отбор. Зрители это тоже должны понимать. Я даже думал последний матч с «Краснодаром» в случае ненадлежащего состояния газона провести на старом стадионе и хотел поговорить об этом с руководством. Но мы обязаны провести тестовые матчи на новой арене.

– Каково ваше мнение о словах «Краснодара» о том, что клубам не нужно влиять на судей?

– Такое заявление даже нет желания комментировать. Если я и комментирую судейство, то только в тех ситуациях, когда мы теряем очки. А мы потеряли около 8 очков. Я никогда не говорил, что это были преднамеренные ошибки, просто отмечал те ошибки, которые допустили судьи. По большому счету у меня есть правдивые аргументы. Рука, в которую попал мяч после прострела Смольникова в матче со «Спартаком», тоже теоретически могла повлиять на результат встречи.

Матч «Зенит» – «Терек» состоится 7 мая на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:00 по московскому времени.