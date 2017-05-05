Черчесов ждет Дзюбу в сборной здоровым и подготовленным

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как он воспринял слова Мирчи Луческу, что после сезона форварду Артему Дзюбе на лечение нужна пауза.

«Мы не вмешиваемся в дела клубов, поскольку любой футболист – это их актив. Аналогичная ситуация зимой была у Игоря Акинфеева, и клуб решил, что проведет ему чистку колена. Теперь он в порядке.

«Зенит» решил лечить Дзюбу иначе. Это право клуба. Опять же, мы и с докторами на контакте, все отслеживаем. И теперь ситуация такова: если у игрока и врачей будет понимание, что здоровье позволит ему сыграть на Кубке конфедераций, мы будем рады видеть его в команде. Но тогда и спрос будет стопроцентным.

Со спортивным характером проблем у Дзюбы нет. Мы знаем его с 18 лет, когда он у меня в «Спартаке» в основном составе играл. И желание играть в сборной у него, знаем, есть. В этом нет абсолютно никаких сомнений. Остается только понять, насколько он будет готов сыграть на большом турнире. Это определят и медицина, и сбор, который он должен провести на соответствующем уровне. Дзюба необходим сборной здоровым и подготовленным», – сказал Черчесов.

Напомним, что Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в России.