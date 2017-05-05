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    Черчесов ждет Дзюбу в сборной здоровым и подготовленным

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как он воспринял слова Мирчи Луческу, что после сезона форварду Артему Дзюбе на лечение нужна пауза.

    «Мы не вмешиваемся в дела клубов, поскольку любой футболист – это их актив. Аналогичная ситуация зимой была у Игоря Акинфеева, и клуб решил, что проведет ему чистку колена. Теперь он в порядке.

    «Зенит» решил лечить Дзюбу иначе. Это право клуба. Опять же, мы и с докторами на контакте, все отслеживаем. И теперь ситуация такова: если у игрока и врачей будет понимание, что здоровье позволит ему сыграть на Кубке конфедераций, мы будем рады видеть его в команде. Но тогда и спрос будет стопроцентным.

    Со спортивным характером проблем у Дзюбы нет. Мы знаем его с 18 лет, когда он у меня в «Спартаке» в основном составе играл. И желание играть в сборной у него, знаем, есть. В этом нет абсолютно никаких сомнений. Остается только понять, насколько он будет готов сыграть на большом турнире. Это определят и медицина, и сбор, который он должен провести на соответствующем уровне. Дзюба необходим сборной здоровым и подготовленным», – сказал Черчесов.

    Напомним, что Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.05.2017 11:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 6 мая 2017, 12:30

      Давай Дзюбище,покажи характер и сыграй на все 100,это последняя надежда на удачное выступление на ЧМ

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 5 мая 2017, 20:39

      Как он может Дзю указывать что и как?
      Дзю сам не дурак и знает что и как!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 мая 2017, 16:03

      На фиг это дерево в сборной нужно.Эксперементируй с молодыми форвардами.

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      Рейтинг: +173

      agrmark 5 мая 2017, 15:52

      Зачем ждать этого д.....ба!

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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 5 мая 2017, 12:03

      Здоровым подготовленным и самое главное МОЛЧАЛИВЫМ!

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