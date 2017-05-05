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    Черчесов: «У Кутепова – издержки роста, а у Джикии, напротив, подъем»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о ситуации с защитниками национальной команды перед стартом Кубка конфедераций-2017. Он уверен, что спад в игре защитника «Спартака» Ильи Кутепова является временным. Специалист также отметил ошибку Виктора Васина, допущенную в столичном дерби.

    «Трехмесячная пауза в чемпионате всегда чревата различными изменениями. Кто-то переходит в другой клуб и садится там на скамейку, кто-то теряет форму, кто-то получает травму. Мы за этим наблюдаем спокойно, поскольку изменить это не в наших силах. Исходим из ситуации. Например, у нас травмированы два вратаря, которые осенью постоянно привлекались в сборную, – Джанаев и Крицюк. Уже можно смело сказать, что в Кубке конфедераций они участвовать не смогут. Но мы стараемся к таким ситуациям быть готовыми. То же касается и защитников.

    У того же Кутепова – издержки роста, которые возникают у очень многих футболистов. Большую часть сезона он провел на стабильном уровне, сейчас переживает небольшой спад. А у Джикии, напротив, подъем, и это уравновешивает ситуацию.

    Что касается Васина, то ошибки бывают у всех. Главное, чтобы они анализировались. Кстати, я уже разговаривал с Васиным о том, что произошло. Ошибки случаются для того, чтобы их не повторять. Может, с угла зрения сборной это произошло как раз вовремя, чтобы не произошло на том же Кубке конфедераций», – сказал Черчесов.

    Напомним, что Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.05.2017 08:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 мая 2017, 13:23

      Хорошо сказал-Кутепов еще сыграет на своем уровне.Травля прессы сказалась.

      2
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    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 5 мая 2017, 11:06

      И это Кутепов то стабилен, если его вообще за футболиста считать можно.

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