«Бавария», «Атлетико», «Ливерпуль» и «Милан» сыграют на Audi Cup-2017

С 1 по 2 августа на «Альянц Арене» в Мюнхене пройдет товарищеский турнир Audi Cup.

Трофей разыграют «Бавария», «Атлетико», «Ливерпуль» и «Милан».

Турнир был основан в 2009 автоконцерном Audi в честь своего столетия. Выставочное соревнование проходит каждые два года. Действующим обладателем трофея является «Бавария» – в 2015 году немецкий клуб в финале обыграл «Реал» со счетом 1:0. Мюнхенцы выиграли Audi Cup три раза из четырех: в 2011 году команда Юппа Хайнкеса в решающем матче уступила «Барселоне» со счетом 0:2.