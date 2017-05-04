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    Кьеллини: «Мы дали сопернику несколько возможностей, но Буффон был на высоте»

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини подвел итоги матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Монако» (2:0). Напомним, дублем отметился нападающий турнинцев Гонсало Игуаин.

    «2:0 в гостях – отличный результат. Очень рады, но мы можем играть и лучше. Команда может прибавить в защите и создавать больше моментов для наших великолепных форвардов. Мои поздравления Дани Алвесу и Игуаину. Мы дали сопернику несколько возможностей, но Джиджи был на высоте. Мы хотим выйти в финал и подойдем к нему по-другому, не так, как два года назад. После того поражения мы с каждым днем становились сильнее», – сказал футболист.

    Ответная встреча состоится 9 мая.

    Источник: УЕФА

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    04.05.2017 00:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +52

      Nahabinec 4 мая 2017, 01:05

      Не "Мы" ,а сам лично и дал.

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