Кьеллини: «Мы дали сопернику несколько возможностей, но Буффон был на высоте»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини подвел итоги матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Монако» (2:0). Напомним, дублем отметился нападающий турнинцев Гонсало Игуаин.

«2:0 в гостях – отличный результат. Очень рады, но мы можем играть и лучше. Команда может прибавить в защите и создавать больше моментов для наших великолепных форвардов. Мои поздравления Дани Алвесу и Игуаину. Мы дали сопернику несколько возможностей, но Джиджи был на высоте. Мы хотим выйти в финал и подойдем к нему по-другому, не так, как два года назад. После того поражения мы с каждым днем становились сильнее», – сказал футболист.

Ответная встреча состоится 9 мая.