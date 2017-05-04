Игуаин: «Я всегда усердно работаю и стараюсь показывать лучшую игру»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, ставший автором дубля в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Монако» (2:0), поделился эмоциями от поединка.

«Это была очень важная игра, полуфинал все-таки, поэтому я рад, что мы везем домой эту победу. Теперь нас ждет серия А, и я надеюсь, что мы выиграем, чтобы как можно скорее обеспечить себе чемпионство. Я всегда усердно работаю и стараюсь показывать лучшую игру. Важно оставаться спокойными, у нас впереди ответный матч. «Монако» – сильная команда, но мы рассчитываем выйти в финал. Я работаю на команду, это важно для победы «Ювентуса» и меня бы устроила победа, даже если бы я не забил», – заявил форвард.

Ответная встреча состоится в Турине 9 мая.

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