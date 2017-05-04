Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игуаин: «Я всегда усердно работаю и стараюсь показывать лучшую игру»

    Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, ставший автором дубля в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Монако» (2:0), поделился эмоциями от поединка.

    «Это была очень важная игра, полуфинал все-таки, поэтому я рад, что мы везем домой эту победу. Теперь нас ждет серия А, и я надеюсь, что мы выиграем, чтобы как можно скорее обеспечить себе чемпионство. Я всегда усердно работаю и стараюсь показывать лучшую игру. Важно оставаться спокойными, у нас впереди ответный матч. «Монако» – сильная команда, но мы рассчитываем выйти в финал. Я работаю на команду, это важно для победы «Ювентуса» и меня бы устроила победа, даже если бы я не забил», – заявил форвард.

    Ответная встреча состоится в Турине 9 мая.

    «Я достиг душевного равновесия в «Ювентусе». Как Игуаин добил интригу в Лиге чемпионов

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.05.2017 00:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11