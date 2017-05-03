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    «Я достиг душевного равновесия в «Ювентусе». Как Игуаин добил интригу в Лиге чемпионов


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    Голосов: 3
    03.05.2017 23:33
    «Ювентус» уверенно переиграл «Монако» во втором полуфинальном матче ЛЧ, почти закрыв наряду с «Реалом» вопрос об интересе к ответным играм. Свой Роналду сегодня нашелся и у «Юве».

    «Что бы ни случилось завтра, судьба полуфинала решится не в Монако, так как у соперника непредсказуемая команда и может произойти все что угодно», – уверял перед матчем Джанлуиджи Буффон, и первые полчаса игры на «Луи II» заставили в это поверить – «Монако» был свеж и реактивен, «Ювентус» аккуратно отбивался, а Килиан Мбаппе едва не забил вратарю, который старше его на 20 лет, и который проводил свой 100-й матч за «Юве» в Лиге чемпионов.

    А на исходе первого получаса игры монегаски, отбиваясь от стремительной атаки итальянцев, бросили Игуаина, и тот здорово поставил точку в красивой комбинации. До этого в плей-офф ЛЧ Игуаин не забивал аж четыре года, а на выезде – вообще никогда.

    В начале второго тайма «Монако» взвинтил темп, но повторилась та же история – попытались что-то создать, Буффона не пробили, а потом еще и пропустили. Теперь уже это произошло на исходе часа, и вновь Игуаину ассистировал Дани Алвес, который до сегодняшнего дня еще ни разу не отдавал два голевых паса в одной игре Лиги чемпионов, да к тому же обогнал по ассистам Лионеля Месси (25 против 23, больше только у Роналду – 29).

    0:2, и «Юве» спокойно довел встречу до конца, умело пресекая все лихорадочные попытки «Монако» хоть что-нибудь забить. Как пошутили в твиттере Whoscored – последний раз «Ювентус» пропускал в Лиге чемпионов еще тогда, когда президентом США был Барак Обама. Пропущенных голов в нынешнем розыгрыше у «Монако» стало 18. У «Юве» осталось всего два.

    «Я знаю, что принял правильное решение, перейдя в «Ювентус». Сейчас мне 29 лет, и я достиг точки душевного спокойствия и равновесия. Я выступаю за команду, которая борется за победу в Лиге Чемпионов, и открыл для себя замечательный город», – не так давно откровенничал Игуаин. Сегодня он практически решил вопрос со вторым финалистом ЛЧ, снова отгрузив дубль французам (ранее – «Марселю»). Одно место уже отдали мадридскому «Реалу», где вопросов к ответному матчу практически не оставил Криштиану Роналду. Похоже, двое убийц полуфинальных интриг встретятся лицом к лицу 3 июня в Кардиффе. Остался ровно один месяц.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 3
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +71

      Партос 4 мая 2017, 11:32

      Атлетико Мадрид - Монако. Вот такой будет финал ЛЧ-2017

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik > Партос 10 мая 2017, 14:14

      Атлетико может выиграть. Но, не с крупным счётом.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 4 мая 2017, 10:02

      Если старушка возьмет кубок, то золотой мяч обязаны вручить Буффону.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 4 мая 2017, 08:16

      все за Ювентус -никто не выигрывал лигу два раза подряд ,Ювентус в этом году очень силен оборона у них сильнейшая даже преславутой барсе не дали себе забить

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 4 мая 2017, 08:15

      Ювентус для финала-слабоват!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 4 мая 2017, 07:58

      Юве давай

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 4 мая 2017, 07:34

      Ну Юве пора уже лигу выиграть, хотя Монако тоже заслужил...

      0
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      Рейтинг: +22

      EURO555 4 мая 2017, 07:13

      ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Make25 4 мая 2017, 05:25

      Юве в этом году должны взять ЛЧ и отправить на достойную пенсию Буффона

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 4 мая 2017, 00:00

      Фига кто то видит финал другим

      0
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