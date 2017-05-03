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  • «Я достиг душевного равновесия в «Ювентусе». Как Игуаин добил интригу в Лиге чемпионов

«Я достиг душевного равновесия в «Ювентусе». Как Игуаин добил интригу в Лиге чемпионов

«Что бы ни случилось завтра, судьба полуфинала решится не в Монако, так как у соперника непредсказуемая команда и может произойти все что угодно», – уверял перед матчем Джанлуиджи Буффон, и первые полчаса игры на «Луи II» заставили в это поверить – «Монако» был свеж и реактивен, «Ювентус» аккуратно отбивался, а Килиан Мбаппе едва не забил вратарю, который старше его на 20 лет, и который проводил свой 100-й матч за «Юве» в Лиге чемпионов.

А на исходе первого получаса игры монегаски, отбиваясь от стремительной атаки итальянцев, бросили Игуаина, и тот здорово поставил точку в красивой комбинации. До этого в плей-офф ЛЧ Игуаин не забивал аж четыре года, а на выезде – вообще никогда.

В начале второго тайма «Монако» взвинтил темп, но повторилась та же история – попытались что-то создать, Буффона не пробили, а потом еще и пропустили. Теперь уже это произошло на исходе часа, и вновь Игуаину ассистировал Дани Алвес, который до сегодняшнего дня еще ни разу не отдавал два голевых паса в одной игре Лиги чемпионов, да к тому же обогнал по ассистам Лионеля Месси (25 против 23, больше только у Роналду – 29).

0:2, и «Юве» спокойно довел встречу до конца, умело пресекая все лихорадочные попытки «Монако» хоть что-нибудь забить. Как пошутили в твиттере Whoscored – последний раз «Ювентус» пропускал в Лиге чемпионов еще тогда, когда президентом США был Барак Обама. Пропущенных голов в нынешнем розыгрыше у «Монако» стало 18. У «Юве» осталось всего два.

«Я знаю, что принял правильное решение, перейдя в «Ювентус». Сейчас мне 29 лет, и я достиг точки душевного спокойствия и равновесия. Я выступаю за команду, которая борется за победу в Лиге Чемпионов, и открыл для себя замечательный город», – не так давно откровенничал Игуаин. Сегодня он практически решил вопрос со вторым финалистом ЛЧ, снова отгрузив дубль французам (ранее – «Марселю»). Одно место уже отдали мадридскому «Реалу», где вопросов к ответному матчу практически не оставил Криштиану Роналду. Похоже, двое убийц полуфинальных интриг встретятся лицом к лицу 3 июня в Кардиффе. Остался ровно один месяц.

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Лига чемпионов Лига чемпионов Монако Ювентус Игуаин Гонсало Буффон Джанлуиджи
Комментарии (10)
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zra78
1493845210
Фига кто то видит финал другим
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Make25
1493864709
Юве в этом году должны взять ЛЧ и отправить на достойную пенсию Буффона
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EURO555
1493871209
???
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Superviser77
1493872462
Ну Юве пора уже лигу выиграть, хотя Монако тоже заслужил...
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Ильгизар И
1493873906
Юве давай
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vodomut
1493874918
Ювентус для финала-слабоват!
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giluxa1963
1493874969
все за Ювентус -никто не выигрывал лигу два раза подряд ,Ювентус в этом году очень силен оборона у них сильнейшая даже преславутой барсе не дали себе забить
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neveldomha
1493881349
Если старушка возьмет кубок, то золотой мяч обязаны вручить Буффону.
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Партос
1493886738
Атлетико Мадрид - Монако. Вот такой будет финал ЛЧ-2017
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