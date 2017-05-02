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Пирло решил стать тренером

2 мая 2017, 06:30
6

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло не планирует в ближайшее время завершать свою карьеру.

«Придет время, но рано или поздно я задумаюсь о завершении карьеры. Невозможно играть всегда. Когда ты не можешь делать определенные вещи, приходит время задуматься о чем-то другом.

Сейчас же я сконцентрирован только на своей игре. Наступит момент моего возвращения в Италию однажды, тогда я буду готов пойти учиться на тренера», – приводит слова Пирло Sky Sports.

Напомним, что в Италии 37-летний футболист выступал за «Ювентус», «Милан», «Интер», «Брешию» и «Реджину».

Источник: Бомбардир.ру
США. МЛС Нью-Йорк Сити Пирло Андреа
Комментарии (6)
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Nerlinger
1493698528
Успехов
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Garrincha58
1493707681
а у нас все идут в теле-шоу или в аналитики
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slavko33002
1493708829
Давно пора
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овертайм
1493709804
опять бонбандир заголовки выдумывает от себятинские)
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firs04
1493718273
Такие игроки не должны пропадать после завершения карьеры
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KEnZO_RUS
1493812274
Хорошая новость!)
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