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    Пирло решил стать тренером

    Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло не планирует в ближайшее время завершать свою карьеру.

    «Придет время, но рано или поздно я задумаюсь о завершении карьеры. Невозможно играть всегда. Когда ты не можешь делать определенные вещи, приходит время задуматься о чем-то другом.

    Сейчас же я сконцентрирован только на своей игре. Наступит момент моего возвращения в Италию однажды, тогда я буду готов пойти учиться на тренера», – приводит слова Пирло Sky Sports.

    Напомним, что в Италии 37-летний футболист выступал за «Ювентус», «Милан», «Интер», «Брешию» и «Реджину».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.05.2017 06:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +37

      KEnZO_RUS 3 мая 2017, 14:51

      Хорошая новость!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 2 мая 2017, 12:44

      Такие игроки не должны пропадать после завершения карьеры

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      овертайм 2 мая 2017, 10:23

      опять бонбандир заголовки выдумывает от себятинские)

      0
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 2 мая 2017, 10:07

      Давно пора

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 мая 2017, 09:48

      а у нас все идут в теле-шоу или в аналитики

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 2 мая 2017, 07:15

      Успехов

      0
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