Пирло решил стать тренером

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло не планирует в ближайшее время завершать свою карьеру.

«Придет время, но рано или поздно я задумаюсь о завершении карьеры. Невозможно играть всегда. Когда ты не можешь делать определенные вещи, приходит время задуматься о чем-то другом.

Сейчас же я сконцентрирован только на своей игре. Наступит момент моего возвращения в Италию однажды, тогда я буду готов пойти учиться на тренера», – приводит слова Пирло Sky Sports.

Напомним, что в Италии 37-летний футболист выступал за «Ювентус», «Милан», «Интер», «Брешию» и «Реджину».