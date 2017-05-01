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    РФПЛ. «Краснодар» и «Анжи» голов не забили, Будковский покинул поле на 11-й минуте

    Матч 26-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Анжи» завершился нулевой ничьей.

    Команды сохранили четвертое и 12-е места в турнирной таблице соответственно.

    Россия. Премьер-лига. 26-й тур

    Краснодар – Анжи (Махачкала) – 0:0

    Краснодар: Синицын, Гранквист, Мартынович, Каборе, Торбинский, Газинский, Петров, Клаэссон, Подберезкин (Жоаозиньо, 70), Смолов, Вандерсон (Лаборде, 58).

    Анжи: Юрченко, Паршивлюк, Фибел, Тетрашвили, Жиров, Мусалов, Кацаев, Гулиев, Прудников (Эзатолахи, 63), Яковлев, Будковский (Браун Форбс, 11).

    Предупреждения: Перейра, 53; Торбинский, 82 – Гулиев, 33; Яковлев, 60; Мусалов, 65.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2017 19:57
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 1 мая 2017, 22:28

      Я ростовчанин, мой клуб Ростов, если не вредит Ростову болею за Краснодар. Сегодня болел за Анжи, желал Краснодару поражение, и почти свершилось. У моих появился шанс. Правда две последние игры играли тяп ляп, но главное победа. Желаю Ростову победу с Арсеналом, а Медведеву продлить рекорд.

      1
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > Ростов рулит. 1 мая 2017, 22:34

      Я тоже южанин и болею если не за Краснодар, так за Ростов. Но в этом году Краснодару надо просто по-братски Ростов пропустить в ЛЕ, а себе искать нового тренера и Смолова продать в Китай, чтобы избавиться от смоловозависимости.

      2
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      Рейтинг: +2726

      a_who 1 мая 2017, 22:05

      Похоже первая тройка определилась

      1
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 1 мая 2017, 21:57

      Неужели не понятно,что Шалимов тренер-пустышка! Это видно даже слепому! Зачем его держать в команде? Гнать его надо!

      2
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      Рейтинг: +4024

      raritet 1 мая 2017, 21:40

      никак не ожидал такого исхода матча, предполагал , как минимум 2:0. а не тут то было, Анжи выстояли. Молодцы.

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар > gosproektikabinet 1 мая 2017, 22:37

      Верно на 100%. Неужели в Краснодаре этого не видят?
      Э, там, в Краснодаре! Пропускайте в ЛЕ Ростов и гоните Шалимова! Сколько вам можно об этом писать, елки!

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 1 мая 2017, 21:28

      зачем Федя в офсайж забрался когда гол забивал???? пока с игрой не важно...

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      Рейтинг: +8

      L.A. 1 мая 2017, 20:51

      Слабо, очень слабо

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 1 мая 2017, 20:38

      Живу в Краснодаре четвёртый год и с удовольствием наблюдал как из ничего за девять лет собралась КОМАНДА!!!!Которая вышла в Высшую лигу,вошла в призёры и успела зарекомендовать себя с положительной стороны в Европе.Коннонов отдал душу команде и дал ей свой неповторимый почерк.С приходом нового тренера,увы,дела в команде не так хороши как хотелось бы ...Пропала"искра" в игре....Всё даётся с таааким скрипом...Шалимов не обижайся,но ты не ко двору!!!!

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      Рейтинг: +245

      Тамхар > Krossmen73 1 мая 2017, 22:39

      Да, блин! Вам, краснодарцам, давно нужно написать коллективное письмо Галицкому и игнорировать игры, пока этот остолоп у руля! Пропустите Ростов в ЛЕ в этом году, все вас просят по-братски!

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > Тамхар 2 мая 2017, 04:42

      Пиши-не пиши,а Галицкий хозяин и сам определился с тренером.Правда на этот раз,кажется он сильно ошибся с выбором...А вот насчёт РСМ...Дончане однозначно более достойны выступать в Европе.Главное только чтобы с финансами в клубе был порядок.Да и состав с тренерским штабом сохранить бы...А то питерские "газовики" под Бердыева всё клинья подбивают....

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      Рейтинг: +503

      xapaycm 1 мая 2017, 20:31

      Краснодар - команда симпатичная, есть всё: деньги, база, игроки, жаль тренера нет.
      Разве чтобы это понять, нужно мимо еврокубков пролететь?
      Ростов на данный момент их больше заслуживает по-моему.

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      Рейтинг: +93

      Borz1 1 мая 2017, 20:22

      краснодар слабоват

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      Рейтинг: +6901

      sochi-2013 1 мая 2017, 20:20

      Огорчили. Тренер ни на что не влияет. Команда не перестраивается по ходу игры. На ум приходит только сравнение с бараном- уперся лбом в ворота и прет. Если не открылись, то беда- не обойти , не перепрыгнуть.

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