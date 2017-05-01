РФПЛ. «Краснодар» и «Анжи» голов не забили, Будковский покинул поле на 11-й минуте

Матч 26-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Анжи» завершился нулевой ничьей.
Команды сохранили четвертое и 12-е места в турнирной таблице соответственно.
Россия. Премьер-лига. 26-й тур
Краснодар – Анжи (Махачкала) – 0:0
Краснодар: Синицын, Гранквист, Мартынович, Каборе, Торбинский, Газинский, Петров, Клаэссон, Подберезкин (Жоаозиньо, 70), Смолов, Вандерсон (Лаборде, 58).
Анжи: Юрченко, Паршивлюк, Фибел, Тетрашвили, Жиров, Мусалов, Кацаев, Гулиев, Прудников (Эзатолахи, 63), Яковлев, Будковский (Браун Форбс, 11).
Предупреждения: Перейра, 53; Торбинский, 82 – Гулиев, 33; Яковлев, 60; Мусалов, 65.
Источник: Бомбардир.ру