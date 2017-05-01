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  • РФПЛ. «Краснодар» и «Анжи» голов не забили, Будковский покинул поле на 11-й минуте

РФПЛ. «Краснодар» и «Анжи» голов не забили, Будковский покинул поле на 11-й минуте

1 мая 2017, 19:57
18

Матч 26-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Анжи» завершился нулевой ничьей.

Команды сохранили четвертое и 12-е места в турнирной таблице соответственно.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур

Краснодар – Анжи (Махачкала) – 0:0

Краснодар: Синицын, Гранквист, Мартынович, Каборе, Торбинский, Газинский, Петров, Клаэссон, Подберезкин (Жоаозиньо, 70), Смолов, Вандерсон (Лаборде, 58).

Анжи: Юрченко, Паршивлюк, Фибел, Тетрашвили, Жиров, Мусалов, Кацаев, Гулиев, Прудников (Эзатолахи, 63), Яковлев, Будковский (Браун Форбс, 11).

Предупреждения: Перейра, 53; Торбинский, 82 – Гулиев, 33; Яковлев, 60; Мусалов, 65.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Анжи
Комментарии (18)
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Абырвалг.
1493658758
Анжыйцы малацы!
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BarStep
1493659106
У Краснодара в этом сезоне по моему те же проблемы, что и у Питера: не удачное назначение главного тренера - практически отсутствует стройная мысль в игре, и игроки "зазвездились" - отсутствует самоотдача по каждому эпизоду, а поставить их на место не кому. Борьбы за третье место не будет, удержаться бы на своем..., ведь Ростов подпирает не на шутку...
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sochi-2013
1493659259
Огорчили. Тренер ни на что не влияет. Команда не перестраивается по ходу игры. На ум приходит только сравнение с бараном- уперся лбом в ворота и прет. Если не открылись, то беда- не обойти , не перепрыгнуть.
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Borz1
1493659378
краснодар слабоват
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xapaycm
1493659887
Краснодар - команда симпатичная, есть всё: деньги, база, игроки, жаль тренера нет. Разве чтобы это понять, нужно мимо еврокубков пролететь? Ростов на данный момент их больше заслуживает по-моему.
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Krossmen73
1493660317
Живу в Краснодаре четвёртый год и с удовольствием наблюдал как из ничего за девять лет собралась КОМАНДА!!!!Которая вышла в Высшую лигу,вошла в призёры и успела зарекомендовать себя с положительной стороны в Европе.Коннонов отдал душу команде и дал ей свой неповторимый почерк.С приходом нового тренера,увы,дела в команде не так хороши как хотелось бы ...Пропала"искра" в игре....Всё даётся с таааким скрипом...Шалимов не обижайся,но ты не ко двору!!!!
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BAIv
1493663319
зачем Федя в офсайж забрался когда гол забивал???? пока с игрой не важно...
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Krasnodar 123
1493665037
Неужели не понятно,что Шалимов тренер-пустышка! Это видно даже слепому! Зачем его держать в команде? Гнать его надо!
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a_who
1493665557
Похоже первая тройка определилась
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Ростов рулит.
1493666915
Я ростовчанин, мой клуб Ростов, если не вредит Ростову болею за Краснодар. Сегодня болел за Анжи, желал Краснодару поражение, и почти свершилось. У моих появился шанс. Правда две последние игры играли тяп ляп, но главное победа. Желаю Ростову победу с Арсеналом, а Медведеву продлить рекорд.
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