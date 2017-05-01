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  • Данни: «Луческу завоевал много трофеев, я бы не стал говорить, что он не влился в «Зенит»

Данни: «Луческу завоевал много трофеев, я бы не стал говорить, что он не влился в «Зенит»

1 мая 2017, 18:47
12

Капитан «Зенита» Данни после победы над «Томью» (2:0) в матче 26-го тура РФПЛ выразил поддержку главному тренеру Мирче Луческу. По словам португальца, разговоры о том, что такой титулованный специалист не влился в петербургский клуб, неуместны.

Ранее сообщалось, что румынский наставник может быть отправлен в отставку по окончании сезона.

«Он выиграл очень много трофеев, поэтому нельзя говорить, что такой тренер не влился в команду. Да, в этом сезоне у нас мало шансов на титул, но и раньше мы не всегда становились чемпионами. Нужно продолжать делать свою работу, чтобы в следующем сезоне бороться за золото.

Мне «Томь» понравилась. Это будущее томского футбола, надеюсь, что они скоро вернутся в Премьер-лигу. Это будет плюсом и для томского, и для всего российского футбола», – сказал Данни.

За четыре тура до окончания чемпионата «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков. У ЦСКА, который занимает третье место, на один балл в активе меньше.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Данни Луческу Мирча
Комментарии (12)
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raritet
1493654763
болельщики в основном, в последние годы, диванные и что они могут знать о работе тренера ? Зенит на сегодня -это почти на 100 % уже новая команда, а все хотят , чтобы она играла так же как при Адвокате. Сырой коллектив. Очень слабые русские игроки. От силы , хотя бы на 2 месте удержались. А может и не нужно.
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vla4839
1493659101
Всё дело в руководстве клуба "Зенит" : то тренеров находят "странных"-иностранных/Вилаш-Боаш,Луческу/,то игроков -"середнячков"/Джорджевич,Гарсия,Лодыгин,Новосельцев,Маурисио,Эрнани и др./ или тугодумов-"тормозов/Витсель,Юсупов/,эгоистов-лентяев и стариков/Кокорин,Иванович /.Гнать надо Луческу и поскорее. За время зимних сборов он развалил то,что не успел разрушить Вилаш-Боаш.
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ZENIT-59
1493675787
Луческу не нашёл психологического контакта с некоторыми россиянами, Шатовым, например.А это в свою очередь сказывается на общем микроклимате в команде. Руководство Зенита вынуждено было пригласить румына из-за того, что клуб не попал в ЛЧ. Я надеюсь, что после окончания сезона придёт понимание,что у бывшего тренера Шахтера не получается грамотной работы в Зените и ему найдут замену.
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Каратель помойников
1493684754
наверное игрочишка назвал цыгана тренеришкой?)))) вот разлад пошёл (думаю все помнят историю с У.Эмери)
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sprint5
1493694986
нормальное интервью
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ВЛАДИВОСТОК
1493715193
Луческу нормальный тренер.....просто некоторые игроки Зенита возомнили что они боги и тренер им не указ.....
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