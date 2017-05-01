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    Данни: «Луческу завоевал много трофеев, я бы не стал говорить, что он не влился в «Зенит»

    Капитан «Зенита» Данни после победы над «Томью» (2:0) в матче 26-го тура РФПЛ выразил поддержку главному тренеру Мирче Луческу. По словам португальца, разговоры о том, что такой титулованный специалист не влился в петербургский клуб, неуместны.

    Ранее сообщалось, что румынский наставник может быть отправлен в отставку по окончании сезона.

    «Он выиграл очень много трофеев, поэтому нельзя говорить, что такой тренер не влился в команду. Да, в этом сезоне у нас мало шансов на титул, но и раньше мы не всегда становились чемпионами. Нужно продолжать делать свою работу, чтобы в следующем сезоне бороться за золото.

    Мне «Томь» понравилась. Это будущее томского футбола, надеюсь, что они скоро вернутся в Премьер-лигу. Это будет плюсом и для томского, и для всего российского футбола», – сказал Данни.

    За четыре тура до окончания чемпионата «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков. У ЦСКА, который занимает третье место, на один балл в активе меньше.

    Источник: Р-Спорт

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    01.05.2017 18:47
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 2 мая 2017, 11:53

      Луческу нормальный тренер.....просто некоторые игроки Зенита возомнили что они боги и тренер им не указ.....

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 2 мая 2017, 06:16

      нормальное интервью

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 2 мая 2017, 03:25

      наверное игрочишка назвал цыгана тренеришкой?)))) вот разлад пошёл (думаю все помнят историю с У.Эмери)

      -1
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 2 мая 2017, 00:56

      Луческу не нашёл психологического контакта с некоторыми россиянами, Шатовым, например.А это в свою очередь сказывается на общем микроклимате в команде. Руководство Зенита вынуждено было пригласить румына из-за того, что клуб не попал в ЛЧ. Я надеюсь, что после окончания сезона придёт понимание,что у бывшего тренера Шахтера не получается грамотной работы в Зените и ему найдут замену.

      1
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      Рейтинг: +649

      vla4839 1 мая 2017, 20:18

      Всё дело в руководстве клуба "Зенит" : то тренеров находят "странных"-иностранных/Вилаш-Боаш,Луческу/,то игроков -"середнячков"/Джорджевич,Гарсия,Лодыгин,Новосельцев,Маурисио,Эрнани и др./ или тугодумов-"тормозов/Витсель,Юсупов/,эгоистов-лентяев и стариков/Кокорин,Иванович /.Гнать надо Луческу и поскорее. За время зимних сборов он развалил то,что не успел разрушить Вилаш-Боаш.

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      Рейтинг: +1643

      Benifacto > vla4839 1 мая 2017, 23:29

      не стоит забывать что Луческу поимел профит с новичков в Шахтере, где они шас? а во всех топ клубах....таланты он умеет видеть и раскрывать, тут не отнять не взять...

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      Рейтинг: +4845

      neveldomha > vla4839 2 мая 2017, 11:26

      Не надо в одну корзину и Витселя и Юсупова пихать, так же как и Ивановича с Кокориным. Это не умно, да пожалуй глупо.

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      Рейтинг: +649

      vla4839 > neveldomha 12 июня 2017, 21:10

      Каждый человек имеет своё видение игроков. Я объяснил свой выбор и считаю его имеющим право быть. Причём здесь "условные корзины? Они оба медлительны и оба долго соображают и исполняют/бывают и исключения из моих выводов/.

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      Рейтинг: +649

      vla4839 > vla4839 12 июня 2017, 21:13

      По поводу ума не хочу даже ничего комментировать,ты сам всё про себя сказал. Я по возрасту и жизненному опыту могу так сказать. Будь скромнее!

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      Рейтинг: +4024

      raritet 1 мая 2017, 19:06

      болельщики в основном, в последние годы, диванные и что они могут знать о работе тренера ? Зенит на сегодня -это почти на 100 % уже новая команда, а все хотят , чтобы она играла так же как при Адвокате. Сырой коллектив. Очень слабые русские игроки. От силы , хотя бы на 2 месте удержались. А может и не нужно.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > raritet 1 мая 2017, 21:31

      а ты наверное в кроватке еще лежишь на диване тебе еще не разрешают сидеть

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