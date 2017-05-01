Данни: «Луческу завоевал много трофеев, я бы не стал говорить, что он не влился в «Зенит»

Капитан «Зенита» Данни после победы над «Томью» (2:0) в матче 26-го тура РФПЛ выразил поддержку главному тренеру Мирче Луческу. По словам португальца, разговоры о том, что такой титулованный специалист не влился в петербургский клуб, неуместны.

Ранее сообщалось, что румынский наставник может быть отправлен в отставку по окончании сезона.

«Он выиграл очень много трофеев, поэтому нельзя говорить, что такой тренер не влился в команду. Да, в этом сезоне у нас мало шансов на титул, но и раньше мы не всегда становились чемпионами. Нужно продолжать делать свою работу, чтобы в следующем сезоне бороться за золото.

Мне «Томь» понравилась. Это будущее томского футбола, надеюсь, что они скоро вернутся в Премьер-лигу. Это будет плюсом и для томского, и для всего российского футбола», – сказал Данни.

За четыре тура до окончания чемпионата «Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков. У ЦСКА, который занимает третье место, на один балл в активе меньше.