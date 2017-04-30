Луческу: «Возвращение в Турцию? У меня хорошие впечатления от турецкого футбола»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал информацию, согласно которой в ближайшее время может вернуться в турецкий чемпионат. Напомним, ранее сообщалось, что румынский специалист может стать генеральным директором «Галатасарая».

«Я добился успеха с двумя турецкими клубами, и от всего турецкого футбола у меня остались самые хорошие впечатления. Мне нравятся турецкие футболисты, у нас один и тот же менталитет. Технические директора с Балкан всегда добивались успеха в Турции», – сказал специалист.

Луческу тренировал «Галатасарай» и «Бешикташ», приведя оба клуба к чемпионству.

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