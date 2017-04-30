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  • Луческу: «Возвращение в Турцию? У меня хорошие впечатления от турецкого футбола»

Луческу: «Возвращение в Турцию? У меня хорошие впечатления от турецкого футбола»

30 апреля 2017, 09:37
8

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал информацию, согласно которой в ближайшее время может вернуться в турецкий чемпионат. Напомним, ранее сообщалось, что румынский специалист может стать генеральным директором «Галатасарая».

«Я добился успеха с двумя турецкими клубами, и от всего турецкого футбола у меня остались самые хорошие впечатления. Мне нравятся турецкие футболисты, у нас один и тот же менталитет. Технические директора с Балкан всегда добивались успеха в Турции», – сказал специалист.

Луческу тренировал «Галатасарай» и «Бешикташ», приведя оба клуба к чемпионству.

Фантазиста: угадай события московского дерби ЦСКА – «Спартак»

Источник: Milliyet
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Зенит Галатасарай Луческу Мирча
Комментарии (8)
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BarStep
1493537124
Давай уё... Представляю, что он будет говорить уже там про наш менталитет...
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a-rakhmatov
1493537380
Не думал что у цыган и турков один и тот же менталитет...)))
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С@НЁК.
1493539603
Скатертью дорога!
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sergun-kuk
1493540577
Быстрее уходи!!!
Ответить
polt
1493550950
Жалко, что не получилось с Зенитом. Да, это Россия, Мирча! Зачем и приезжал к нам, результат отрицательный. Пора на пенсию.
Ответить
raritet
1493552864
Этот состав Зенита хромой, еще нужно сколько времени и сил чтобы выдернуть из него чертополох вроде Юсоповых, Кокориных и прочее- поэтому лучшее ,на что могут надеяться болельщики Зенита- 3 место.
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alp
1493560472
ну вот и славно!
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Garrincha58
1493568121
деньги получил и все, с нашими кривоногими паспортистами никто и никогда ничего не добьется
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