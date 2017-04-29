Камболов: «Для меня игра против «Локомотива» была особенная»

Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов поделился эмоциями от победного матча 26-го тура чемпионата России против «Локомотива» (1:0), а также заявил, что матч против железнодорожников был для него особенным. Напомним, футболист выступал за столичный клуб с 2007 по 2010 год.

– В конце матча вы спасли свою команду, когда Фарфан бил в упор по вашим воротам. Олег Кузьмин сказал, что партнеры поблагодарили вас за это в раздевалке. Как это было?

– Просто каждый из ребят подошел и сказал спасибо. Ну да, там получилась очень опасная ситуация, нужно было доиграть эпизод до конца. Мы чуть потеряли концентрацию, и Фарфан уже расстреливал пустые ворота. Хорошо, что я там оказался и выбил мяч.

– Игры с «Локомотивом» для вас особенные или это осталось в прошлом и имеет значение только «Рубин»?

– Для меня каждая игра особенная. Неважно, какой соперник. Конечно, не буду скрывать, что мне приятно выходить на поле против железнодорожников, потому что этот клуб меня воспитал, за что я очень благодарен.

– У вашей команды есть какая-то задача по итоговому месту в турнирной таблице?

– Не знаю насчет места, но нам нужно на каждую встречу выходить и биться, как сегодня. Это как минимум. И зарабатывать три очка в каждой встрече. Нам очень важно сейчас поверить в себя и выходить против любого соперника с уверенностью.

«Рубин» расположился на 10-й строчке в турнирной таблице РФПЛ.