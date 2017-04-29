ФНЛ. «Спартак-2» в меньшинстве вырвал ничью у «Тосно» и другие результаты

В 34-м туре ФНЛ «Спартак-2» в гостях сумел вырвать ничью в матче с «Тосно». На гол Галиулина на 26-й минуте красно-белые ответили мячом Дениса Давыдова за восемь минут до окончания основного времени встречи. Отметим, что большую часть поединка подопечные Дмитрия Гунько провели в меньшинстве после удаления Лихачева.

В других матчах «Химки» разошлись миром с «Волгарем», «Шинник» одолел «Нефтехимик», а «Енисей» разгромил «Факел».

Первенство России. ФНЛ. 34-й тур

Химки – Волгарь (Астрахань) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кабутов, 28; 1:1 – Нильсен, 77.

Шинник (Ярославль) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Евсеев, 21; 2:0 – Земсков, 37; 2:1 – Муллин, 60.

Факел (Воронеж) – Енисей (Красноярск) – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Тихий, 15; 0:2 – Камеш, 43; 0:3 – Самодин, 45.

Тосно – Спартак-2 (Москва) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Галиулин, 26; 1:1 – Давыдов, 82.

Удаления: нет – Лихачев, 28.

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