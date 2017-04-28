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  • Покеттино: «В 2009 году Хави симулировал в каталонском дерби, чтобы заработать пенальти. Я всегда буду помнить его за этот поступок»

Покеттино: «В 2009 году Хави симулировал в каталонском дерби, чтобы заработать пенальти. Я всегда буду помнить его за этот поступок»

28 апреля 2017, 00:18
16

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал об инциденте с участием Хави в матче Примеры сезона-2009/10 между «Барселоной» и «Эспаньолом» (1:0).

«В понедельник на нашу тренировочную базу приехал Тьерри Анри, чтобы записать интервью с Гарри Кейном для Sky Sports. Мы вспомнили матч «Барселона» — «Эспаньол» в декабре 2009 года. Я был тренером «Эспаньола», а Анри играл за хозяев. В этом матче Хави обманул арбитра. Он специально упал в штрафной площади, чтобы заработать пенальти. Ибрагимович реализовал пенальти, и матч закончился со счетом 1:0. Я всегда буду помнить Хави за этот поступок. Было смешно смотреть на то, как он говорил журналистам «нет, там был фол. Даю слово», хотя на повторе прекрасно видно, что никто его не трогал», – сказал Покеттино.

Покеттино покинул Ла Лигу в январе 2013 года, подписав контракт с «Саутгемптоном». В мае 2014 года аргентинец возглавил «Тоттенхэм».

Источник: The Guardian
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Барселона Хави Почеттино Маурисио
Комментарии (16)
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Nikita Suarez
1493329840
Это барса,все нытики с малого до большого)
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ProstoPolzovatel
1493338745
Тем не менее остальные будут помнить Хави как великого игрока...он заслужил это своей игрой за Барселону и сборную Испании!
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Nerlinger
1493340750
А в Реале никто и ни когда не симулировал? Особенно гомоРональда!!!
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Аристократ Олжик
1493342206
Даже великие футболисты, сделают всё для приемлемого результата
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pzdc.
1493344483
Таких случаев до хера в футболе. Про каждого футболиста.
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STALKER27
1493347821
А я всегда, буду помнить гол Миранчука в финале Кубка
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bset
1493356374
В 2009 году Барселона вообще была в ударе на такие моменты. Стоит только вспомнить матч против Челси.
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_HiTi_MaN_
1493357469
Это же барбелона))) По другому они не могут!
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Psih86
1493358582
И это говорит Покетино...который сам черт,и игроков своих чертами делает,вечно грязная игра и гнилые интервью!!!
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Павел Буре
1493361911
Маурисио, почему так долго молчал??? Что за люди такие, как только человек ушел со сцены, на него сразу надо вылить ведро помоев.
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