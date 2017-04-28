Покеттино: «В 2009 году Хави симулировал в каталонском дерби, чтобы заработать пенальти. Я всегда буду помнить его за этот поступок»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал об инциденте с участием Хави в матче Примеры сезона-2009/10 между «Барселоной» и «Эспаньолом» (1:0).

«В понедельник на нашу тренировочную базу приехал Тьерри Анри, чтобы записать интервью с Гарри Кейном для Sky Sports. Мы вспомнили матч «Барселона» — «Эспаньол» в декабре 2009 года. Я был тренером «Эспаньола», а Анри играл за хозяев. В этом матче Хави обманул арбитра. Он специально упал в штрафной площади, чтобы заработать пенальти. Ибрагимович реализовал пенальти, и матч закончился со счетом 1:0. Я всегда буду помнить Хави за этот поступок. Было смешно смотреть на то, как он говорил журналистам «нет, там был фол. Даю слово», хотя на повторе прекрасно видно, что никто его не трогал», – сказал Покеттино.

Покеттино покинул Ла Лигу в январе 2013 года, подписав контракт с «Саутгемптоном». В мае 2014 года аргентинец возглавил «Тоттенхэм».