Семин: «После матча с ЦСКА сложно сказать, где у «Локомотива» резервный состав, а где основной»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 25-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:4) объяснил причину замены полузащитника Дмитрия Тарасова в перерыве. По словам российского специалиста, он мог поменять любого игрока, так как те не играли в полную силу.

– Замена Тарасова связана с тремя мячами из центральной зоны?

– Менять можно было любого из одиннадцати игроков. Каждый не играл в полную силу.

– В преддверии Кубка России нет желания сыграть полурезервным составом?

– После этого матча сложно сказать, где резервный, а где основной, – передает слова Семина корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

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