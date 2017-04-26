«Создали остроту для болельщиков». Как ЦСКА пугал «Спартак» чемпионской игрой

Апрельская жара
«А на фанатке жарко? Жарко на фанатке-то?» – пытал друга молодой армейский фанат по пути на стадион. Московская погода никак не располагала к хорошему футболу. Все настраивались на скучную нулевую игру с минимумом моментов, где все решит одно судейское решение. К такому нас приучили все матчи последнего времени.
Но игру ЦСКА и «Локомотива» судил Сергей Карасев – лучший арбитр России последних лет. Баннер «Только живой футбол» от болельщиков оправдался в буквальном смысле написанных слов. ЦСКА показал чемпионскую игру, за отсутствие которой так ругают «Спартак». ЦСКА разорвал вроде бы надежный «Локомотив» Семина, расхваленный всеми возможными способами.
Гончаренко нашел себя
«Схема 3-5-2 хорошо прижилась. Мне нужно лишь совершенствовать навыки игроков, а не заставлять их учиться еще чему-то новому», – увлеченно говорил Гончаренко еще до начала матча. Новый ЦСКА – это команда с быстрыми флангами. В роли латералей могут выходить даже абсолютно не оборонительные игроки. Матч с «Локомотивом» на левом фланге начинал Александр Головин, а в концовке встречи Зоран Тошич сменил Марио Фернандеса уже справа. Взаимозаменяемость – главный аргумент этого ЦСКА против обстоятельств. Если ломается кто-то один, то еще два-три человека могут его заменить.
ГОЛ! @PFC_CSKA_MOSCOW #НашФутбол #РФПЛ. 25-й тур. #ЦСКАЛоко 2:0 39' Витиньо @11vittinnho pic.twitter.com/jRriZUydrL— РФПЛ (@rfpl) 26 апреля 2017 г.
Гончаренко учится на ошибках своих предшественников и собственных ощущениях. Попробовав впереди массивного, но не результативного Оланаре, главный тренер ЦСКА окончательно перешел на игру с двумя быстрыми нападающими. С «Локомотивом» это были Ионов и Витиньо. За счет бразильца ЦСКА имени Гончаренко надеется выигрывать все матчи. Витиньо, как и в бразильской лиге, берет игру на себя и много лупит по воротам. До створа Гилерме пущенный им мяч долетел всего один раз, но именно он и оказался голевым. Всего же ЦСКА забил четыре гола усилиями разных игроков. Команда Гончаренко не зависит ни от кого.
Привычная потеря
ЦСКА открыл счет уже в дебюте матча. Недавно восстановившийся от травмы Алан Дзагоев легко накрутил Пейчиновича и пробил сквозь Гилерме. На 17-й минуте автор гола покинул поле из-за травмы. Гончаренко снова пришлось менять игру. Вместо Дзагоева тренер ЦСКА выпустил Набабкина. Головин, начинавший матч слева, перешел в центральную атакующую зону. Оттуда в ворота «Локомотива» он забил третий мяч. Однако Гончаренко все равно опасается потери Алана перед воскресной игрой.
ГОЛ! @PFC_CSKA_MOSCOW #НашФутбол #РФПЛ. 25-й тур. #ЦСКАЛоко 3:0 45' Александр Головин pic.twitter.com/byAqTuAamc— РФПЛ (@rfpl) 26 апреля 2017 г.
«Сегодня создавали остроту для болельщиков. Но потеря Алана Дзагоева расстраивает. Мы найдем, как компенсировать потерю Дзагоева в командной структуре. Но качество игры от этого пострадает. Завтра он пройдет медобследование, после которого будет ясно, сыграет ли Алан со «Спартаком», – расстроено говорил Гончаренко на послематчевой пресс-конференции. Главный тренер ЦСКА нервничает перед дерби уже сейчас, хотя и пытается не подавать виду. Победа над «Локомотивом» получилась яркой и важной, но главный матч ждет ЦСКА именно в воскресенье.
Предматчевый позор
Не во всем ЦСКА был хорош. «Опять всплывает дух околофутбола. Физиономии эти, кулаки. Но времена-то вроде изменились, и девяностые позади. И двухтысячные... Ну и юмор-то даже не солдатский. В лучшем случае на уровне приписного свидетельства», – бомбил в facebook пресс-атташе «Локомотива» Андрей Бодров.
Его гнев вызвало превью, подготовленное армейцами к дерби с «Локо». Суть там примерно в том, что грозные ребята встречают красивых девчонок-болельщиц «Локомотива» на станции, потом проявляют вежливость и пропускают. Если бы сценарий матча был известен заранее, то так мирно бы дело в ролике не закончилось.
ЦСКА еще и неожиданно занялся развитием клубного телевидения. На программы приглашаются известные гости, а в роли ведущей выступает очаровательная Екатерина Кириличева. Но пока в этом армейцы явно далеки от того же «Зенита» или московского «Динамо». Над многим еще предстоит поработать.
К дерби готовы?
В первом круге «Локомотив» выиграл у ЦСКА малое дерби за счет гола Майкона. Теперь армейцы отомстили сопернику разгромной победой. «Пока у нас есть математические шансы, будем бороться за титул. Кто мог после первого матча предположить, что «Барселона» пройдет «ПСЖ»?» – говорил Витиньо в интервью клубной пресс-службе еще до матча с «Локомотивом».
Сама игра показала, что ЦСКА не оптимален, немного нервничает, но готов побить и «Спартак» за поражение в дерби первого круга. Разница между командами составляет всего семь очков, а Массимо Каррера уже смог прочувствовать атмосферу армейской арены с трибун.
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