Непомнящий отказался от должности советника президента ЦСКА

Валерий Непомнящий отказался от возвращения в ЦСКА. Армейцы предлагали российскому специалисту должность советника президента клуба, но Непомнящий ответил отказом.

«Мне было предложено продолжить сотрудничество с ЦСКА, но я отказался. У меня на это были веские причины, не связанные с футболом.

На данный момент мне хотелось бы продолжить тренерскую деятельность, но конкретных предложений мне не поступало. Была возможность поучаствовать в одном проекте, но там люди, которые предлагали мне возглавить один из клубов чемпионата России, не смогли договориться с руководством», – сказал Непомнящий.

Напомним, что Непомнящий занимал пост советника президента ЦСКА с лета 2012 года по апрель 2014-го.