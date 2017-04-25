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Глушаков сможет принять участие в матче с ЦСКА

25 апреля 2017, 14:25
21

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков не будет наказан дополнительной дисквалификацией за нарушение на хавбеке «Ростова» Кристиане Нобоа в матче 24-го тура РФПЛ. Напомним, что изначально в том эпизоде главный арбитр встречи Михаил Вилков наказал игрока красно-белых предупреждением, однако спустя несколько мгновений изменил решение и предъявил спартаковскому капитану красную карточку.

Таким образом, Глушаков не поможет московской команде во встрече 25-го тура с «Уралом», однако сможет принять участие в дерби с ЦСКА.

«Нет информации, что у Нобоа есть травма. Глушаков сказал, что в его действиях не было жестокости и он играл в мяч. Вилков сначала показал желтую карточку, а когда увидел кровь, то изменил решение на красную карточку. Глушаков извинился перед Нобоа сразу на поле и после матча. Нобоа принял извинения.

Глушаков извинился перед членами комитета за поступок. Это его первая красная карточка за карьеру – приняли во внимание. Он законопослушный игрок. Учли все обстоятельства.

Решение такое: в соответствие со статьей 16 дисциплинарного регламента не применять дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической. Он пропустит одну игру», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц,

Поединок «Спартак» – «Урал» состоится во вторник, 25 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени. С армейцами подопечные Массимо Карреры сыграют в воскресенье, 30 числа.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Глушаков Денис Григорьянц Артур
Комментарии (21)
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pato08
1493119959
Ну все! Значит похороны!
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piligrim1986
1493120331
и это замечательная новость
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zico2205
1493120516
Зато Урал выйдет без трех лидеров команды....С учетом того,что скамеечка у Урала намного короче спартаковской....Так кто пострадавший???? Глушаков??? А вот Калачев не примет участие в следующей игре- это точно....Потому что, на его ногах нет живого места от спартаковских вроде как мелких нарушений, по мнению судьи...И никто не наказан...
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АлёшкА91
1493121335
Вилков - тридварас!!!
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Mahone
1493126453
Хорошая новость!!!!!!! Игра будет интересной!!!!!!!!!!
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a_who
1493134130
Если бы еще и Адриано ,то и вовсе гут !
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chempion_cska
1493135172
Спартак все-равно проиграет ЦСКА. Вперед ЦСКА!
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De_Frenki
1493138222
за такие вещи на как минимум 3 давать....как раненый лось прыгал на людей с прямой ногой.Здесь Фердун пробашлял к бабке не ходи
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shinnik
1493138790
Лапуля зубастая выйдет -таки коней за ляхи грызть...
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Colonist
1493207501
Ура!!!
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