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    Глушаков сможет принять участие в матче с ЦСКА

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков не будет наказан дополнительной дисквалификацией за нарушение на хавбеке «Ростова» Кристиане Нобоа в матче 24-го тура РФПЛ. Напомним, что изначально в том эпизоде главный арбитр встречи Михаил Вилков наказал игрока красно-белых предупреждением, однако спустя несколько мгновений изменил решение и предъявил спартаковскому капитану красную карточку.

    Таким образом, Глушаков не поможет московской команде во встрече 25-го тура с «Уралом», однако сможет принять участие в дерби с ЦСКА.

    «Нет информации, что у Нобоа есть травма. Глушаков сказал, что в его действиях не было жестокости и он играл в мяч. Вилков сначала показал желтую карточку, а когда увидел кровь, то изменил решение на красную карточку. Глушаков извинился перед Нобоа сразу на поле и после матча. Нобоа принял извинения.

    Глушаков извинился перед членами комитета за поступок. Это его первая красная карточка за карьеру – приняли во внимание. Он законопослушный игрок. Учли все обстоятельства.

    Решение такое: в соответствие со статьей 16 дисциплинарного регламента не применять дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической. Он пропустит одну игру», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц,

    Поединок «Спартак» – «Урал» состоится во вторник, 25 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени. С армейцами подопечные Массимо Карреры сыграют в воскресенье, 30 числа.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.04.2017 14:25
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +195

      Colonist 26 апреля 2017, 14:51

      Ура!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 апреля 2017, 19:46

      Лапуля зубастая выйдет -таки коней за ляхи грызть...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +466

      De_Frenki 25 апреля 2017, 19:37

      за такие вещи на как минимум 3 давать....как раненый лось прыгал на людей с прямой ногой.Здесь Фердун пробашлял к бабке не ходи

      2
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 25 апреля 2017, 18:46

      Спартак все-равно проиграет ЦСКА. Вперед ЦСКА!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +260

      n1hat > chempion_cska 25 апреля 2017, 21:30

      такому унылому цска невозможно проиграть, у вас и забивать то некому )

      0
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      ...
      Рейтинг: +51

      Spartak115 > chempion_cska 26 апреля 2017, 23:55

      Цээска твой проиграет, наивный.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2726

      a_who 25 апреля 2017, 18:28

      Если бы еще и Адриано ,то и вовсе гут !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 25 апреля 2017, 16:20

      Хорошая новость!!!!!!! Игра будет интересной!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 25 апреля 2017, 14:55

      Вилков - тридварас!!!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 25 апреля 2017, 14:41

      Зато Урал выйдет без трех лидеров команды....С учетом того,что скамеечка у Урала намного короче спартаковской....Так кто пострадавший???? Глушаков??? А вот Калачев не примет участие в следующей игре- это точно....Потому что, на его ногах нет живого места от спартаковских вроде как мелких нарушений, по мнению судьи...И никто не наказан...

      0
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      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > zico2205 25 апреля 2017, 14:44

      Ты лично Калачёву ноги осматривал!?

      9
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      ...
      Рейтинг: +2119

      OldenVad > filosof sparty 25 апреля 2017, 15:15

      Походу не только ноги

      4
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      ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 > zico2205 25 апреля 2017, 15:17

      он сам не плох на счет мелких нарушений

      0
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      ...
      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 > zico2205 25 апреля 2017, 15:52

      У Спартака тоже троих не будет Глушак,Зе Луиш,Адриано,,и Фернандо под большим вопросом потери даже ещё весомей

      2
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      Рейтинг: +260

      n1hat > zico2205 25 апреля 2017, 16:18

      С каких пор Павлюченко лидер Урала?)

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 25 апреля 2017, 14:38

      и это замечательная новость

      -3
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > Ахудуба Ахуели 25 апреля 2017, 14:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      это отличная новость, которая рвет пукан подлым коням, бомжам и прочим лузерам

      -4
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > I_R_O_N_M_A_N 25 апреля 2017, 15:00

      полностью согласен. просто в данном случае какова формулировка = таков и ответ)))

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      Рейтинг: +662

      pato08 25 апреля 2017, 14:32

      Ну все! Значит похороны!

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