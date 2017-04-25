Глушаков сможет принять участие в матче с ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков не будет наказан дополнительной дисквалификацией за нарушение на хавбеке «Ростова» Кристиане Нобоа в матче 24-го тура РФПЛ. Напомним, что изначально в том эпизоде главный арбитр встречи Михаил Вилков наказал игрока красно-белых предупреждением, однако спустя несколько мгновений изменил решение и предъявил спартаковскому капитану красную карточку.

Таким образом, Глушаков не поможет московской команде во встрече 25-го тура с «Уралом», однако сможет принять участие в дерби с ЦСКА.

«Нет информации, что у Нобоа есть травма. Глушаков сказал, что в его действиях не было жестокости и он играл в мяч. Вилков сначала показал желтую карточку, а когда увидел кровь, то изменил решение на красную карточку. Глушаков извинился перед Нобоа сразу на поле и после матча. Нобоа принял извинения.

Глушаков извинился перед членами комитета за поступок. Это его первая красная карточка за карьеру – приняли во внимание. Он законопослушный игрок. Учли все обстоятельства.

Решение такое: в соответствие со статьей 16 дисциплинарного регламента не применять дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической. Он пропустит одну игру», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц,

Поединок «Спартак» – «Урал» состоится во вторник, 25 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени. С армейцами подопечные Массимо Карреры сыграют в воскресенье, 30 числа.