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Президент «Урала»: «Уход Скрипченко расстроил меня»

25 апреля 2017, 09:24
4

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал уход главного тренера Вадима Скрипченко в «Крылья Советов».

Напомним, что специалист покинул екатеринбургский клуб перед матчем с «Тереком».

«Уход Скрипченко меня расстроил. Никогда не думал, что человек может в глаза говорить: «Мне надо сделать две операции, хочу побыть с семьей», а через два дня перейти в «Крылья Советов».

Хотя мы знали, что нас ждет игра с «Крыльями», что для нас это был как финал чемпионата мира. Я говорил: «Давай этот матч сыграем, потом перерыв будет на матчи сборных, поговорим еще раз на эту тему», – заявил Иванов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Крылья Советов Скрипченко Вадим
Комментарии (4)
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Karpathian
1493103224
Ох, тогда весь Екб был расстроен.
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aurora5858
1493104023
Зачем жалковать ? Тарханов и много других показывают профпригодность. Плохо, что возраст и время не вернешь.
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KEnZO_RUS
1493106213
Если это правда, что говорит Григорий Иванов, то Вадим Скрипченко поступил очень не красиво, не по мужски
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plehanov6
1493110644
Еще тогда ( при подаче заявления), было ясно что за хороший этот человечишко-скрипченко. Я был на матче "Урал"-"Спартак" весной 2016г, и еще тогда сказал ребятам ( болелам "Урала"), что это натуральный КЛОУН!!!
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