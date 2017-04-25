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    Президент «Урала»: «Уход Скрипченко расстроил меня»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал уход главного тренера Вадима Скрипченко в «Крылья Советов».

    Напомним, что специалист покинул екатеринбургский клуб перед матчем с «Тереком».

    «Уход Скрипченко меня расстроил. Никогда не думал, что человек может в глаза говорить: «Мне надо сделать две операции, хочу побыть с семьей», а через два дня перейти в «Крылья Советов».

    Хотя мы знали, что нас ждет игра с «Крыльями», что для нас это был как финал чемпионата мира. Я говорил: «Давай этот матч сыграем, потом перерыв будет на матчи сборных, поговорим еще раз на эту тему», – заявил Иванов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.04.2017 09:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 25 апреля 2017, 11:57

      Еще тогда ( при подаче заявления), было ясно что за хороший этот человечишко-скрипченко. Я был на матче "Урал"-"Спартак" весной 2016г, и еще тогда сказал ребятам ( болелам "Урала"), что это натуральный КЛОУН!!!

      -1
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      Рейтинг: +37

      KEnZO_RUS 25 апреля 2017, 10:43

      Если это правда, что говорит Григорий Иванов, то Вадим Скрипченко поступил очень не красиво, не по мужски

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 25 апреля 2017, 10:07

      Зачем жалковать ? Тарханов и много других показывают профпригодность. Плохо, что возраст и время не вернешь.

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 25 апреля 2017, 09:53

      Ох, тогда весь Екб был расстроен.

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