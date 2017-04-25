Президент «Урала»: «Уход Скрипченко расстроил меня»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал уход главного тренера Вадима Скрипченко в «Крылья Советов».

Напомним, что специалист покинул екатеринбургский клуб перед матчем с «Тереком».

«Уход Скрипченко меня расстроил. Никогда не думал, что человек может в глаза говорить: «Мне надо сделать две операции, хочу побыть с семьей», а через два дня перейти в «Крылья Советов».

Хотя мы знали, что нас ждет игра с «Крыльями», что для нас это был как финал чемпионата мира. Я говорил: «Давай этот матч сыграем, потом перерыв будет на матчи сборных, поговорим еще раз на эту тему», – заявил Иванов.