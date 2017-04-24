Пасторе пропустит ближайшие матчи «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе рискует пропустить полуфинальный матч Кубка Франции против «Монако», а также игру 35-го тура французской Лиги 1 против «Ниццы». Причина – травма, полученная в матче против «Монпелье» (2:0). Срок восстановления составит около 10 дней.

Стоит отметить, что Пасторе не единственный футболист столичного клуба, который пропустит ближайшие матчи. Под вопросом участие Адриана Рабьо и Лайвена Курзава в матче против «Монако».

В текущем сезоне Пасторе провел четыре матча в Лиге 1, в которых отдал пять результативных передач.