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    Пасторе пропустит ближайшие матчи «ПСЖ»

    Полузащитник «ПСЖ» Хавьер Пасторе рискует пропустить полуфинальный матч Кубка Франции против «Монако», а также игру 35-го тура французской Лиги 1 против «Ниццы». Причина – травма, полученная в матче против «Монпелье» (2:0). Срок восстановления составит около 10 дней.

    Стоит отметить, что Пасторе не единственный футболист столичного клуба, который пропустит ближайшие матчи. Под вопросом участие Адриана Рабьо и Лайвена Курзава в матче против «Монако».

    В текущем сезоне Пасторе провел четыре матча в Лиге 1, в которых отдал пять результативных передач.

    Источник: Twitter

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    24.04.2017 10:53
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