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    Бубнов: «Спартаку» правильнее было бы насытить середину поля в матче против «Ростова»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче 24-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Ростовом». Напомним, красно-белые крупно проиграли со счетом 0:3.

    «Каррера всегда выпускает трех центральных защитников против тех команд, что сами играют по такой схеме, и до этого момента у него все получалось. Честно говоря, был удивлен, что итальянец пошел на масштабную ротацию после матча с «Зенитом», который его подопечным в целом удался. «Ростов» грамотно закрывается и играет на контратаках в двух нападающих, так что могло бы хватить и двух защитников. Впрочем, как выяснилось, и трех оказалось недостаточно, хотя дело тут больше не в схеме, а в индивидуальных ошибках. Если взять мячи Александра Бухарова, то там команда все делала верно, но в последний момент кто-нибудь из игроков портачил и привозил гол.

    Считаю, что «Спартаку» правильнее было бы насытить середину поля, как это было с «Зенитом». С петербуржцами вместе с Промесом в центре у красно-белых всегда было человек пять-шесть, что и вылилось в игровое преимущество. Против «Ростова» команда вышла в ином сочетании, что позволило сопернику проводить быстрые контратаки. Кроме того, при такой схеме менее эффективно действуют инсайды, да и Романа Зобнина лучше использовать в центре, чтобы он чаще встречался с мячом», – сказал Бубнов.

    «Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая ЦСКА на семь очков.

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    Источник: Sportbox.ru

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    23.04.2017 01:06
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    Комментарии18
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      Рейтинг: -153

      Nariman27 23 апреля 2017, 14:38

      Бубнов прав, три центральных только мешались в этой игре. отсюда и ошибки

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 23 апреля 2017, 12:50

      Не первый раз уже после игры с Ростовом наши "гранды" репу чешут и не могут понять -как так? Да нормально все - спросите у Баварии.

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      Рейтинг: +712

      Cipolino 23 апреля 2017, 11:40

      А еслибы насытили центр и проиграли 0:5,то сказалбы,надо было насытить края.А на самом деле надо было,выкинуть свои стеночки,забегания и спартаковский бздух и прихватить с собой автобус "Икарус" и не выё......ся.

      3
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Cipolino 23 апреля 2017, 11:51

      Прямо в точку! И наплевать на то или другое и задавить всё что против.Вот-это-о Спартак!

      3
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 23 апреля 2017, 09:11

      - Спартаку надо было насытить оборону, и сыграть на "контре"), имхо.

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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 23 апреля 2017, 08:00

      Мне интересно почему все Бубнова критикуют, он причем если команда была попросту не готова к игре! Наверное уж очень долго победу над Зенитом празднуем! Надо собраться и выдать хорошую игру в оставшихся матчах! Тогда и Бубнову не будет претензий!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 апреля 2017, 07:47

      Накаркал скотина-лучше быстрее в Анжи уходи уже,коментировать это не твое.А лучше всегда прогнозируй что Спартак проиграет.

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 23 апреля 2017, 07:34

      -Санёк,"правильнее", для Спартака, было-бы выиграть у Ростова, но он пролетел Бикеичу как "фанера над Парижем".Это печально, но не навсегда!

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      Рейтинг: +929

      ДСА 23 апреля 2017, 07:22

      Бубнов обещал результативную ничью или победу Спартака. Горе-предсказатель.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 23 апреля 2017, 06:48

      А они насытили свои ворота мячами, жадюги...

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      Рейтинг: +107

      nikita08 23 апреля 2017, 06:02

      буба знает

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