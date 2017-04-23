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  • Бубнов: «Спартаку» правильнее было бы насытить середину поля в матче против «Ростова»

Бубнов: «Спартаку» правильнее было бы насытить середину поля в матче против «Ростова»

23 апреля 2017, 01:06
19

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче 24-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Ростовом». Напомним, красно-белые крупно проиграли со счетом 0:3.

«Каррера всегда выпускает трех центральных защитников против тех команд, что сами играют по такой схеме, и до этого момента у него все получалось. Честно говоря, был удивлен, что итальянец пошел на масштабную ротацию после матча с «Зенитом», который его подопечным в целом удался. «Ростов» грамотно закрывается и играет на контратаках в двух нападающих, так что могло бы хватить и двух защитников. Впрочем, как выяснилось, и трех оказалось недостаточно, хотя дело тут больше не в схеме, а в индивидуальных ошибках. Если взять мячи Александра Бухарова, то там команда все делала верно, но в последний момент кто-нибудь из игроков портачил и привозил гол.

Считаю, что «Спартаку» правильнее было бы насытить середину поля, как это было с «Зенитом». С петербуржцами вместе с Промесом в центре у красно-белых всегда было человек пять-шесть, что и вылилось в игровое преимущество. Против «Ростова» команда вышла в ином сочетании, что позволило сопернику проводить быстрые контратаки. Кроме того, при такой схеме менее эффективно действуют инсайды, да и Романа Зобнина лучше использовать в центре, чтобы он чаще встречался с мячом», – сказал Бубнов.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая ЦСКА на семь очков.

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Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Бухаров Александр Каррера Массимо Бубнов Александр
Комментарии (19)
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Atom2020
1492899786
Ну конечно, давайте против команды, которая вся в обороне, насытим середину поля, чтобы там вообще не протолкнуться было и будем бодаться лоб в лоб ... а еще оголим тылы под возможные контратаки, оставив двух защитников, каждый из которых может привезти мяч на ровном месте ... и конечно ... схема должна быть, как с Зенитом ... ну а чо ... Ростов и Зенит же в совершенно одинаковый футбол играют ...
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vodia-punk
1492909024
бубнову следовало бы прикрыть бубен) набубнел уже
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rustamus87
1492909055
Ростов Бердыева не реально крут
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ДСА
1492921360
Бубнов обещал результативную ничью или победу Спартака. Горе-предсказатель.
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Диктор
1492922848
Накаркал скотина-лучше быстрее в Анжи уходи уже,коментировать это не твое.А лучше всегда прогнозируй что Спартак проиграет.
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Опорник84
1492923624
Мне интересно почему все Бубнова критикуют, он причем если команда была попросту не готова к игре! Наверное уж очень долго победу над Зенитом празднуем! Надо собраться и выдать хорошую игру в оставшихся матчах! Тогда и Бубнову не будет претензий!
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кеша_КБ
1492927872
- Спартаку надо было насытить оборону, и сыграть на "контре"), имхо.
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Cipolino
1492936813
А еслибы насытили центр и проиграли 0:5,то сказалбы,надо было насытить края.А на самом деле надо было,выкинуть свои стеночки,забегания и спартаковский бздух и прихватить с собой автобус "Икарус" и не выё......ся.
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Бриг
1492941024
Не первый раз уже после игры с Ростовом наши "гранды" репу чешут и не могут понять -как так? Да нормально все - спросите у Баварии.
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Nariman27
1492947530
Бубнов прав, три центральных только мешались в этой игре. отсюда и ошибки
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