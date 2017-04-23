Бубнов: «Спартаку» правильнее было бы насытить середину поля в матче против «Ростова»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о матче 24-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Ростовом». Напомним, красно-белые крупно проиграли со счетом 0:3.

«Каррера всегда выпускает трех центральных защитников против тех команд, что сами играют по такой схеме, и до этого момента у него все получалось. Честно говоря, был удивлен, что итальянец пошел на масштабную ротацию после матча с «Зенитом», который его подопечным в целом удался. «Ростов» грамотно закрывается и играет на контратаках в двух нападающих, так что могло бы хватить и двух защитников. Впрочем, как выяснилось, и трех оказалось недостаточно, хотя дело тут больше не в схеме, а в индивидуальных ошибках. Если взять мячи Александра Бухарова, то там команда все делала верно, но в последний момент кто-нибудь из игроков портачил и привозил гол.

Считаю, что «Спартаку» правильнее было бы насытить середину поля, как это было с «Зенитом». С петербуржцами вместе с Промесом в центре у красно-белых всегда было человек пять-шесть, что и вылилось в игровое преимущество. Против «Ростова» команда вышла в ином сочетании, что позволило сопернику проводить быстрые контратаки. Кроме того, при такой схеме менее эффективно действуют инсайды, да и Романа Зобнина лучше использовать в центре, чтобы он чаще встречался с мячом», – сказал Бубнов.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая ЦСКА на семь очков.

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