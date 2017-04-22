Мостовой назвал игру «Спартака» против «Ростова» ужасной

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился эмоциями о матче 24-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:3). По словам Мостового, игра красно-белых была ужасной.

«Прямо скажем, что игра в исполнении «Спартака» сегодня была ужасной. Даже не припомню, были ли опасные моменты у красно-белых. Все знали, что «Спартаку» будет тяжело в Ростове. Но отрыв от «Зенита» и ЦСКА приличный, поэтому где-то можно допустить осечку.

Судейство сегодня показалось странным. Другое дело, что удаление Глушакова было уже при счете 3:0 и вряд ли это на что-то повлияло. Как, например, в матче «Зенита» и «Урала», где питерцев тянули за уши. Такой удар по щеке для команды Массимо Карреры сейчас будет полезен. «Спартак» сейчас должен опять собраться, как после крупного поражения в Самаре», – сказал Мостовой.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая ЦСКА на семь очков, а «Зенит» на восемь.