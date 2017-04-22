Луческу: «Как думаете, я разбираюсь в футболе или нет?»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 24-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0) прокомментировал игру полузащитника Йоана Молло в данной встрече. Отметим, что французский хавбек забил один из голов.

В нынешнем сезоне Молло провел за петербургский клуб в чемпионате России три матча, в которых отметился одним забитым мячом.

– Почему так мало играет Молло?

– Сегодня он сыграл убедительно. Как думаете, я разбираюсь в футболе или нет? Если бы он был полностью адаптирован к моим требованиям, я бы выпустил его раньше. В этой зоне серьезная конкуренция – Шатов, Кокорин. Молло вышел и помог добиться результата. Хотя ошибался и часто принимал неверные решения.

Но, в целом, я могу оценить его игру положительно. Думаю, это был позитивный матч для него. Надеюсь, эта игра добавит ему уверенности. Все зависит от него, насколько он поймет требования к ведению игры в нашей команде. Больше всего мне нравится работать с игроками, у которых есть большое желание находиться в команде.