Луческу: «Как думаете, я разбираюсь в футболе или нет?»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 24-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0) прокомментировал игру полузащитника Йоана Молло в данной встрече. Отметим, что французский хавбек забил один из голов.
В нынешнем сезоне Молло провел за петербургский клуб в чемпионате России три матча, в которых отметился одним забитым мячом.
– Почему так мало играет Молло?
– Сегодня он сыграл убедительно. Как думаете, я разбираюсь в футболе или нет? Если бы он был полностью адаптирован к моим требованиям, я бы выпустил его раньше. В этой зоне серьезная конкуренция – Шатов, Кокорин. Молло вышел и помог добиться результата. Хотя ошибался и часто принимал неверные решения.
Но, в целом, я могу оценить его игру положительно. Думаю, это был позитивный матч для него. Надеюсь, эта игра добавит ему уверенности. Все зависит от него, насколько он поймет требования к ведению игры в нашей команде. Больше всего мне нравится работать с игроками, у которых есть большое желание находиться в команде.
1) регулярно ставишь в основу Кокорина мертвейшего,
2) маринуешь на лавке Шатова, Молло, да и Мака в принципе тоже не по делу,
3) регулярно выпускаешь на поле Нету, который настолько хорош в защите, что защищает чужие ворота лучше чем свои,
4)у тебя постоянно играет Юсупов, который не может сделать точный пас на 5 метров и от которого мячи как от стены отлетают,
5)по твоей гениальной тактике 80% атак заканчиваются тупым кроссом на Дзюбу, на котором постоянно по 2-3 защитника висит,
6) если при счёте 0-0 на 63-ей минуте матча чтобы дожать девятерых ураловцев ты выпускаешь суперзащитника Нету, который кстати за полчаса игрового времени один раз мяча коснулся ...
то ты вобще в футболе не разбираешься и непонятно как ты стал главным тренером Зенита !