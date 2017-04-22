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Луческу: «Как думаете, я разбираюсь в футболе или нет?»

22 апреля 2017, 17:47
11

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 24-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0) прокомментировал игру полузащитника Йоана Молло в данной встрече. Отметим, что французский хавбек забил один из голов.

В нынешнем сезоне Молло провел за петербургский клуб в чемпионате России три матча, в которых отметился одним забитым мячом.

– Почему так мало играет Молло?

– Сегодня он сыграл убедительно. Как думаете, я разбираюсь в футболе или нет? Если бы он был полностью адаптирован к моим требованиям, я бы выпустил его раньше. В этой зоне серьезная конкуренция – Шатов, Кокорин. Молло вышел и помог добиться результата. Хотя ошибался и часто принимал неверные решения.

Но, в целом, я могу оценить его игру положительно. Думаю, это был позитивный матч для него. Надеюсь, эта игра добавит ему уверенности. Все зависит от него, насколько он поймет требования к ведению игры в нашей команде. Больше всего мне нравится работать с игроками, у которых есть большое желание находиться в команде.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Молло Йоан Луческу Мирча
Комментарии (11)
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shinnik
1492872651
У Кержакова желание есть..Большое. А ты,мистэр,маленький...
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Каратель помойников
1492874031
интересно,а какая может быть конкуренция с коко? ладно с шатовым,но коко....походу цыган перестаёт в силу возраста разбираться в футболе и переключился на судей
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Firevet
1492874472
Ммм... Нет!
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Поль
1492875283
Если учесть, как тупо вы отдали ЛЕ Андерлехту, то нет.
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Диктор
1492875283
Да только и можешь что скулить .
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sidul1
1492875416
Мирче,будь осторожен,Дзюба тебе вылижет всю задницу,что бы доказать что он хочет быть в команде.Пора бы уже разобраться в составе
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Nevsky_RU
1492875572
Кокорин серьёзный конкурент конечно....
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сасас
1492875628
что то мне подсказывает что нет
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Юрэс
1492878824
Ну ХУЁ.........КО ., дядька, ХУЁ. .......ВЕНЬко .
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Обер-КанцлерЪ
1492882324
Ну если учесть, что ты делаешь:
1) регулярно ставишь в основу Кокорина мертвейшего,
2) маринуешь на лавке Шатова, Молло, да и Мака в принципе тоже не по делу,
3) регулярно выпускаешь на поле Нету, который настолько хорош в защите, что защищает чужие ворота лучше чем свои,
4)у тебя постоянно играет Юсупов, который не может сделать точный пас на 5 метров и от которого мячи как от стены отлетают,
5)по твоей гениальной тактике 80% атак заканчиваются тупым кроссом на Дзюбу, на котором постоянно по 2-3 защитника висит,
6) если при счёте 0-0 на 63-ей минуте матча чтобы дожать девятерых ураловцев ты выпускаешь суперзащитника Нету, который кстати за полчаса игрового времени один раз мяча коснулся ...

то ты вобще в футболе не разбираешься и непонятно как ты стал главным тренером Зенита !
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