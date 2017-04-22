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    Луческу: «Как думаете, я разбираюсь в футболе или нет?»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после матча 24-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0) прокомментировал игру полузащитника Йоана Молло в данной встрече. Отметим, что французский хавбек забил один из голов.

    В нынешнем сезоне Молло провел за петербургский клуб в чемпионате России три матча, в которых отметился одним забитым мячом.

    – Почему так мало играет Молло?

    – Сегодня он сыграл убедительно. Как думаете, я разбираюсь в футболе или нет? Если бы он был полностью адаптирован к моим требованиям, я бы выпустил его раньше. В этой зоне серьезная конкуренция – Шатов, Кокорин. Молло вышел и помог добиться результата. Хотя ошибался и часто принимал неверные решения.

    Но, в целом, я могу оценить его игру положительно. Думаю, это был позитивный матч для него. Надеюсь, эта игра добавит ему уверенности. Все зависит от него, насколько он поймет требования к ведению игры в нашей команде. Больше всего мне нравится работать с игроками, у которых есть большое желание находиться в команде.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.04.2017 17:47
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 22 апреля 2017, 20:32

      Ну если учесть, что ты делаешь:

      1) регулярно ставишь в основу Кокорина мертвейшего,

      2) маринуешь на лавке Шатова, Молло, да и Мака в принципе тоже не по делу,

      3) регулярно выпускаешь на поле Нету, который настолько хорош в защите, что защищает чужие ворота лучше чем свои,

      4)у тебя постоянно играет Юсупов, который не может сделать точный пас на 5 метров и от которого мячи как от стены отлетают,

      5)по твоей гениальной тактике 80% атак заканчиваются тупым кроссом на Дзюбу, на котором постоянно по 2-3 защитника висит,

      6) если при счёте 0-0 на 63-ей минуте матча чтобы дожать девятерых ураловцев ты выпускаешь суперзащитника Нету, который кстати за полчаса игрового времени один раз мяча коснулся ...



      то ты вобще в футболе не разбираешься и непонятно как ты стал главным тренером Зенита !

      1
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 22 апреля 2017, 19:33

      Ну ХУЁ.........КО ., дядька, ХУЁ. .......ВЕНЬко .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +439

      сасас 22 апреля 2017, 18:40

      что то мне подсказывает что нет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 22 апреля 2017, 18:39

      Кокорин серьёзный конкурент конечно....

      3
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      Рейтинг: +875

      sidul1 22 апреля 2017, 18:36

      Мирче,будь осторожен,Дзюба тебе вылижет всю задницу,что бы доказать что он хочет быть в команде.Пора бы уже разобраться в составе

      0
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    • ...
      Рейтинг: +498

      Поль 22 апреля 2017, 18:34

      Если учесть, как тупо вы отдали ЛЕ Андерлехту, то нет.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 апреля 2017, 18:34

      Да только и можешь что скулить .

      0
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      Рейтинг: +110

      Firevet 22 апреля 2017, 18:21

      Ммм... Нет!

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      Рейтинг: +5179

      Каратель 22 апреля 2017, 18:13

      интересно,а какая может быть конкуренция с коко? ладно с шатовым,но коко....походу цыган перестаёт в силу возраста разбираться в футболе и переключился на судей

      3
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 22 апреля 2017, 17:50

      У Кержакова желание есть..Большое.
      А ты,мистэр,маленький...

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