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    АПЛ. «Борнмут» отправил в ворота «Мидлсбро» четыре безответных мяча и другие результаты

    В матче 34-го тура АПЛ «Борнмут» в родных стенах одержал крупную победу над «Мидлсбро», отправив в ворота соперника четыре безответых мяча – 4:0. Отметим, что хозяева большую часть игры провели в большинстве.

    В других встречах «Уотфорд» в гостях проиграл «Халл Сити», «Суонси» оказался сильнее «Сток Сити», «Вест Хэм» и «Эвертон» голов не забили.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 34-й тур

    Борнмут – Мидлсбро – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Кинг, 2; 2:0 – Афобе, 16; 3:0 – Пью, 65; 4:0 – Дэниелс, 70.

    Удаление: нет – Рамирес, 20.

    Халл Сити – Уотфорд – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Маркович, 62; 2:0 – Клукас, 71.

    Удаление: Ниасс, 25 – нет.

    Суонси – Сток Сити – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Льоренте, 10; 2:0 – Кэрролл, 70.

    Вест Хэм – Эвертон – 0:0

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2017 18:51
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