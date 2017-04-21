Мбаппе – игрок недели в ЛЧ, Роналду не был включен в список претендентов

Все по "делу"! Играть и выигрывать нужно честно! Если забил из "вне игры" лучше скажи сам это судье, даже пусть он этого не "заметил". Феер плей должен быть во все, а не только к травмированному сопернику!
Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
Напомним, что в ответном четвертьфинальном матче турнира 18-летний француз забил один из трех голов в ворота дортмундской «Боруссии».
Стоит отметить, что на награду также претендовали полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо, хавбек «Баварии» Арьен Роббен и нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди. Форвард «Реала» Криштиану Роналду, который оформил хет-трик в ворота «Баварии», не был включен в список претендентов.
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