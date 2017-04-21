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  • Мбаппе – игрок недели в ЛЧ, Роналду не был включен в список претендентов

Мбаппе – игрок недели в ЛЧ, Роналду не был включен в список претендентов

21 апреля 2017, 15:07
14

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Напомним, что в ответном четвертьфинальном матче турнира 18-летний француз забил один из трех голов в ворота дортмундской «Боруссии».

Стоит отметить, что на награду также претендовали полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо, хавбек «Баварии» Арьен Роббен и нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди. Форвард «Реала» Криштиану Роналду, который оформил хет-трик в ворота «Баварии», не был включен в список претендентов.

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Источник: УЕФА
Лига чемпионов Монако Ювентус Бавария Реал Роналду Криштиану Роббен Арьен Куадрадо Хуан Варди Джейми Мбаппе Килиан
Комментарии (14)
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fadda
1492777070
Роналду взял неофициальный титул - "голеодор из метрового офсайда"!)
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Чеба
1492777138
Скорее правильно, чем нет!
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forward33
1492777885
Походу Баварию не хотят злить)))
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Болельщик Реал Мадрида
1492778443
А Роббена за какие заслуги хотели включить!!!!
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ИБИ ТЕРЕК
1492781240
Всё по делу, Роналду из офсайдов забил ,а Мбапе просто зверь
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Артист61
1492788675
Нах@й толератистов.Нет места пид@расам в мире.
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САНЁК17
1492791204
РОНАЛДУ забил 100 голов в лч, 100 голов который засчитали судьи, с оффсайдом или без он этого разбираться не будет.
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mutabor0992
1492806730
Роналдо свое место судье уступил...
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serglider
1492904427
Все по "делу"! Играть и выигрывать нужно честно! Если забил из "вне игры" лучше скажи сам это судье, даже пусть он этого не "заметил". Феер плей должен быть во все, а не только к травмированному сопернику!
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