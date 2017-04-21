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    Мбаппе – игрок недели в ЛЧ, Роналду не был включен в список претендентов

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

    Напомним, что в ответном четвертьфинальном матче турнира 18-летний француз забил один из трех голов в ворота дортмундской «Боруссии».

    Стоит отметить, что на награду также претендовали полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо, хавбек «Баварии» Арьен Роббен и нападающий «Лестер Сити» Джейми Варди. Форвард «Реала» Криштиану Роналду, который оформил хет-трик в ворота «Баварии», не был включен в список претендентов.

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    Источник: УЕФА

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    21.04.2017 15:07
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2389

      serglider 23 апреля 2017, 02:40

      Все по "делу"! Играть и выигрывать нужно честно! Если забил из "вне игры" лучше скажи сам это судье, даже пусть он этого не "заметил". Феер плей должен быть во все, а не только к травмированному сопернику!

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 21 апреля 2017, 23:32

      Роналдо свое место судье уступил...

      0
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 21 апреля 2017, 19:13

      РОНАЛДУ забил 100 голов в лч, 100 голов который засчитали судьи, с оффсайдом или без он этого разбираться не будет.

      0
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      Рейтинг: +49

      Артист61 21 апреля 2017, 18:31

      Нах@й толератистов.Нет места пид@расам в мире.

      1
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      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК 21 апреля 2017, 16:27

      Всё по делу, Роналду из офсайдов забил ,а Мбапе просто зверь

      2
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 21 апреля 2017, 15:40

      А Роббена за какие заслуги хотели включить!!!!

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Болельщик Реал Мадрида 21 апреля 2017, 15:57

      Как защиту реала проходил... одного спокойно проходил

      1
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      Рейтинг: +800

      forward33 21 апреля 2017, 15:31

      Походу Баварию не хотят злить)))

      2
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > forward33 21 апреля 2017, 15:42

      Да пусть хоть, слюной захлебнутся! Нужно было показывать нормальную игру. А то за два матча нанесли 10 ударов в створ. Смешно!!!

      -3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > Болельщик Реал Мадрида 21 апреля 2017, 16:00

      Чем реал намного лучше играли... хорошо что когда мяч спину лама попал 11 метров не дали... а то дают реалу такие 11 метров.. пример когда серне попали

      1
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      Рейтинг: +17

      Bek9993 > de bruyne 21 апреля 2017, 17:50

      Если Бавария играл лучше чем реал они победили бы в игре, а насчет 11 метров ты смотри ответный матч Барселона-ПСЖ увидеш кому какие 11 метровые дают

      0
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      Рейтинг: +51

      Stream Lost > de bruyne 21 апреля 2017, 17:57

      Ох, да... смешно слышать про нелепые пенальти от болельщика барселоны... какой же все-таки ужасный судья достался вам в ответной игре с Ювентусом... и на нырок Неймара не отреагировал... и инцидент с Суаресом пропустил... и на игру прижатой рукой в штрафной никак не отреагировал... а то было бы второе чудо...

      1
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      Рейтинг: +581

      Чеба 21 апреля 2017, 15:18

      Скорее правильно, чем нет!

      0
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      Рейтинг: +381

      fadda 21 апреля 2017, 15:17

      Роналду взял неофициальный титул - "голеодор из метрового офсайда"!)

      -2
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