«Урал» продлит контракт с Павлюченко на год

Контракт бывшего форварда сборной России Романа Павлюченко с «Уралом» будет продлен еще на один год. Стороны подпишут все необходимые бумаги будут оформлены в начале мая – после финального матча Кубка России против московского «Локомотива». Срок нового соглашения будет рассчитан до середины 2018 года.

«Мы с Павлюченко обо всем уже договорились и обязательно подпишем новый контракт. Сейчас у нас идет матч за матчем, играем через три дня на четвертый – график очень плотный. Как только пройдем этот непростой отрезок, сядем и подпишем все документы.

Рома – такой человек, что с ним необязательно торопиться оформлять все официально, потому что можно быть уверенным: если мы с ним ударили по рукам, то никто не подведет друг друга», – рассказал президент «Урала» Григорий Иванов.

Краткосрочный характер нынешнего и будущего контрактов Павлюченко с «Уралом» связан с тем, что его семья – жена Лариса и две дочери – живут в Москве.