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    «Урал» продлит контракт с Павлюченко на год

    Контракт бывшего форварда сборной России Романа Павлюченко с «Уралом» будет продлен еще на один год. Стороны подпишут все необходимые бумаги будут оформлены в начале мая – после финального матча Кубка России против московского «Локомотива». Срок нового соглашения будет рассчитан до середины 2018 года.

    «Мы с Павлюченко обо всем уже договорились и обязательно подпишем новый контракт. Сейчас у нас идет матч за матчем, играем через три дня на четвертый – график очень плотный. Как только пройдем этот непростой отрезок, сядем и подпишем все документы.

    Рома – такой человек, что с ним необязательно торопиться оформлять все официально, потому что можно быть уверенным: если мы с ним ударили по рукам, то никто не подведет друг друга», – рассказал президент «Урала» Григорий Иванов.

    Краткосрочный характер нынешнего и будущего контрактов Павлюченко с «Уралом» связан с тем, что его семья – жена Лариса и две дочери – живут в Москве.

    Источник: Известия

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    20.04.2017 06:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +233

      Доброе Зло. 20 апреля 2017, 10:19

      Ещё годик поспит Гигант на Урале.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      СеняШахты 20 апреля 2017, 10:00

      Нашел свой клуб. Урал чемпион!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 20 апреля 2017, 09:05

      Правильное решение,Рома давай!!!!!!!!!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 20 апреля 2017, 08:26

      удачи Павлюченко и Уралу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 20 апреля 2017, 08:24

      Пусть играет. Удачи Роме

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 20 апреля 2017, 07:01

      Рома - это дорогая игрушка президента Урала.

      0
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