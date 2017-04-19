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    Ульоа: «Увольнение Раньери позволило «Лестеру» пройти «Севилью»

    Форвард «Лестера» Леонардо Ульоа прокомментировал выступление клуба в Лиге чемпионов. Футболист отметил, что команде помогло дойти до высоких стадий увольнение Клаудио Раньери.

    «Мы поняли, что находимся в плохом положении. Увольнение Раньери позволило «Лестеру» пройти «Севилью». Последовала правильная реакция. Мы нашли в себе команду, которая выиграла Премьер-лигу в прошлом сезоне», – рассказал Ульоа.

    «Лестер» остановился в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала. По сумме двух встреч английская команда уступила «Атлетико».

    Источник: Goal.com

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    19.04.2017 17:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 19 апреля 2017, 19:58

      Ну, проиграли завете обратно, игра то для вас закончилось.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 19 апреля 2017, 19:53

      Ну и ГАН..ОН же ты !!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 19 апреля 2017, 17:43

      твари не благодарные, гореть вам в чемпионшипе! )))

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