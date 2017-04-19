Ульоа: «Увольнение Раньери позволило «Лестеру» пройти «Севилью»

Форвард «Лестера» Леонардо Ульоа прокомментировал выступление клуба в Лиге чемпионов. Футболист отметил, что команде помогло дойти до высоких стадий увольнение Клаудио Раньери.

«Мы поняли, что находимся в плохом положении. Увольнение Раньери позволило «Лестеру» пройти «Севилью». Последовала правильная реакция. Мы нашли в себе команду, которая выиграла Премьер-лигу в прошлом сезоне», – рассказал Ульоа.

«Лестер» остановился в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала. По сумме двух встреч английская команда уступила «Атлетико».