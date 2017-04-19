Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Спартака»

На 30-й минуте матча «Спартака» и «Зенита» произошел спорный эпизод. Дмитрий Комбаров рукой прервал прострел защитника «Зенита» Игоря Смольникова. Судейская бригада посчитала, что нарушения правил в этом эпизоде не было.

Контрольно-квалификационная комиссия РФС признала, что в такой ситуации нужно было назначить пенальти в ворота «Спартака».

Напомним, «Спартак» выиграл у «Зенита» со счетом 2:1. Москвичи лидируют в российской Премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя на десять очков.