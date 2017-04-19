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Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Спартака»

19 апреля 2017, 15:27
61

На 30-й минуте матча «Спартака» и «Зенита» произошел спорный эпизод. Дмитрий Комбаров рукой прервал прострел защитника «Зенита» Игоря Смольникова. Судейская бригада посчитала, что нарушения правил в этом эпизоде не было.

Контрольно-квалификационная комиссия РФС признала, что в такой ситуации нужно было назначить пенальти в ворота «Спартака».

Напомним, «Спартак» выиграл у «Зенита» со счетом 2:1. Москвичи лидируют в российской Премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя на десять очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Комбаров Дмитрий Смольников Игорь
Комментарии (61)
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Nesterenko
1492606173
Там было попадание мяча в руку, а не игра рукой. Это не является нарушением.
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paracetamol
1492607260
Я же говорил: спам тянут в шампиньоны! Этот ПОЗОР РОССИИ!
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NEON-SM
1492608702
Ахахаха, так поставьте его. заодно поставьте все которые признали в ворота соперников Спартака, а их 5-6 штук, красно-белые уже сейчас были бы чемпионами. Фанатики своих любимых клубов развонялись, зависть у вас чёрная, смотрите не лопните
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erma
1492608980
Что за заголовок? Нужно писать: ПО МНЕНИЮ комиссии РФС.... А на самом деле - по усмотрению судьи, тем более что правила допускают не назначение пенальти в таких случаях (не мог руку убрать).
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порт
1492610698
Свиное какое то чемпиёнство.
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Nevsky_RU
1492612140
Спартачье, которое ныло после матча в Питере, якобы из-за судьи Спам упустил победу, не удалив Кришито минут за 5 до конца матча когда Зенит вёл в счете, теперь струячит мол не важно был пенальти или нет, это ни на что бы не повлияло)) Про объективность и последовательность глоры спама явно не слышали =) Поставь судья на точку - матч вполне мог бы сложиться совсем по другому. Про назначенные и не назначенные пенальти - Зенит старается практически занести мяч в ворота, отсюда много игры в чужой штрафной. а Спам херачит издали, не входя в штрафную, за что им пенальти ставить?
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МЯСО87
1492614355
Это решение специально сделано, так сказать 1-1 по несправедливому судейству. Но в питере Спартак реально посадили на свисток, а в Москве один спорный момент. Бомжы не воняйте,не ваш сезон.
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maior-60
1492615459
Бомжи даже проиграть достойно не могут: всё воняют и воняют. "Питеру - ныть!".
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RedWhiteFans2
1492615534
Забивать надо с игры, что и продемонстрировал Спартак. А все остальное на тему если бы у бабки был х.. , она была бы дедкой......
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_peretrukhin8
1492616067
В прямом эфире МАТЧ ТВ так называемый "Гуру судейства" сказал, что там никакого пенальти не было! ТОЧКА!
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