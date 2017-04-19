Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Спартака»

Ну и что дальше? 2 очка со Спартака снимут и Зениту 1 дадут? К чему это расследование??? А кто-то ведь за эту бессмысленную работу зарплату из бюджета получает ещё и немалую!
На 30-й минуте матча «Спартака» и «Зенита» произошел спорный эпизод. Дмитрий Комбаров рукой прервал прострел защитника «Зенита» Игоря Смольникова. Судейская бригада посчитала, что нарушения правил в этом эпизоде не было.
Контрольно-квалификационная комиссия РФС признала, что в такой ситуации нужно было назначить пенальти в ворота «Спартака».
Напомним, «Спартак» выиграл у «Зенита» со счетом 2:1. Москвичи лидируют в российской Премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя на десять очков.