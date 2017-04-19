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    Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Спартака»

    На 30-й минуте матча «Спартака» и «Зенита» произошел спорный эпизод. Дмитрий Комбаров рукой прервал прострел защитника «Зенита» Игоря Смольникова. Судейская бригада посчитала, что нарушения правил в этом эпизоде не было.

    Контрольно-квалификационная комиссия РФС признала, что в такой ситуации нужно было назначить пенальти в ворота «Спартака».

    Напомним, «Спартак» выиграл у «Зенита» со счетом 2:1. Москвичи лидируют в российской Премьер-лиге, опережая ближайшего преследователя на десять очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.04.2017 15:27
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 20 апреля 2017, 08:27

      Ну и что дальше? 2 очка со Спартака снимут и Зениту 1 дадут? К чему это расследование??? А кто-то ведь за эту бессмысленную работу зарплату из бюджета получает ещё и немалую!

      0
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 19 апреля 2017, 22:27

      что бы там комиссия не признавала и не вычисляла-толку ноль. судить-то лучше не будут. даже если судей наказывать. счёт-то никто не изменит, переигрывать-то никто не будет.

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 19 апреля 2017, 21:12

      ну и к чему ныть то теперь? В первом круге тащили зенит, здесь Спартак , и того у команд по 3 очка, всем все поровну!!!

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 19 апреля 2017, 19:43

      эта када, чото я не заметил...судья кашшайя

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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 19 апреля 2017, 19:34

      Ну был этот пенальти,но по игре Спартак лучше на голову!Посмотрите последнюю игру Реал-Бавария,что судьи творили.Российские судьи намного профессиональней и квалифицированней европейских-это факт!

      2
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      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 19 апреля 2017, 19:14

      по окончании сезона ККК РФС должна представить свою версию ошибочно принятых решений во всех турах, в выводах указать, какие были приняты меры к судьям и как дальше собираются устранять судейские ошибки.. а то каждый сезон одно и тоже: ошибки, их признание, а работы над ошибками - никакой!

      4
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      Рейтинг: +1297

      compka 19 апреля 2017, 19:13

      Одних признаний недостаточно - сколько можно ошибаться и признаваться?

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      Рейтинг: +76

      _peretrukhin8 19 апреля 2017, 18:34

      В прямом эфире МАТЧ ТВ так называемый "Гуру судейства" сказал, что там никакого пенальти не было! ТОЧКА!

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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 19 апреля 2017, 18:33

      в первой игре накасячили в пользу Зины, а во второй в сторону Спартака

      так что 1-1

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      Рейтинг: +203

      Beshanai_svin 19 апреля 2017, 18:33

      Прежде чем писать про "тягу за уши" посчитайте сколько раз в этом сезоне поставили пенальти в ворота Спартака и сколько в ворота его соперников!

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