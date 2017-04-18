Жардим: «Монако» находится в 90 минутах от полуфинала Лиги чемпионов»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от ответной встречи четвертьфинала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Напомним, первая встреча завершилась победой французов со счетом 3:2.

«Мы привыкли играть определенным образом и не намерены отказываться от своего стиля, который стал нашим на клеточном уровне. Ждем того, что «Боруссия» будет намного сильнее, чем в первом матче. У них в строй вернулись Кастро и Ройс, два очень важных игрока для их команды.

Все наши мысли посвящены только завтрашнему матчу. Мы в 90 минутах от выхода в полуфинал, но в той же ситуации находятся и наши соперники. К предстоящему матчу мы должны отнестись так, словно он по своему значению равен всем нашим играм в Лиге чемпионов в этом сезоне», – сказал специалист.

Встреча состоится 19 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.