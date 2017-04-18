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    Жардим: «Монако» находится в 90 минутах от полуфинала Лиги чемпионов»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился ожиданиями от ответной встречи четвертьфинала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Напомним, первая встреча завершилась победой французов со счетом 3:2.

    «Мы привыкли играть определенным образом и не намерены отказываться от своего стиля, который стал нашим на клеточном уровне. Ждем того, что «Боруссия» будет намного сильнее, чем в первом матче. У них в строй вернулись Кастро и Ройс, два очень важных игрока для их команды.

    Все наши мысли посвящены только завтрашнему матчу. Мы в 90 минутах от выхода в полуфинал, но в той же ситуации находятся и наши соперники. К предстоящему матчу мы должны отнестись так, словно он по своему значению равен всем нашим играм в Лиге чемпионов в этом сезоне», – сказал специалист.

    Встреча состоится 19 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    18.04.2017 23:22
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