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    Силкин считает, что нынешний Кокорин – не уровень сборной России

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин подчеркнул, что своим выступлением в нынешнем сезоне нападающий «Зенита» Александр Кокорин не заслужил вызова в сборную России. По мнению специалиста, форвард «Краснодара» Федор Смолов выглядит намного лучше и продуктивнее.

    «Нападающего можно оценивать только по голам и голевым передачам, а на сегодняшний день Александр Кокорин этого не делает. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызывает в сборную тех, кто на данный момент сильнее Александра. Если он проведет концовку чемпионата России достойно, сделает поправки, внесет коррективы и начнет играть результативно, тогда он будет в сборной России. У нас не так много нападающих, и Черчесов может вернуть Кокорина в состав, если он начнет забивать.

    На сегодняшний день Кокорин не дотягивает до сборной России. Несколько дней назад был важнейший матч «Зенита» и «Спартака», и его не было видно на поле. Понятно, что он игрок атаки и игрок зависимый, но острых действий от него не исходило. Посмотрите на его друга Федора Смолова, который постоянно обостряет, показывает желание и стремление, даже после травмы. А вот Саша потерял свою игру», – сказал Силкин.

    В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 34-х встречах, забив девять голов и семь раз ассистировав партнерам.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.04.2017 13:40
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 18 апреля 2017, 20:02

      Сейчас вся сборная России - не уровень сборной России!

      0
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      Рейтинг: +18

      ФизрукСССР 18 апреля 2017, 19:41

      Нынешний Кокорин - это даже не уровень Кокорина

      0
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      Рейтинг: +93

      Borz1 18 апреля 2017, 19:03

      слабоват

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 18 апреля 2017, 18:51

      зазвездился и сдулся

      0
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      Рейтинг: +150

      Nefep 18 апреля 2017, 18:02

      Объясните мне дураку, как такое бревно Кокорин, не показывая ничего выдающегося, получает 3.5 млн евро в год, а Иско в реале получает 3 млн в год. Обидно как то, за что деньги то платим?

      1
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      Рейтинг: +76

      Наш 18 апреля 2017, 17:46

      Послушай, 84aivego, не трогай шурина...(как пел В. Выс..). При Цыгане весь Зенит утонул ... в проблемах. Когда все писали от счастья при 4:3 с Макаби, я понял, что Цыган Зенит похоронит. Не ошибся. Скажу, как в одном историческом фильме: " Идите в Уфу, зовите Симака". Пусть Цыган возвращается.... куда возьмут

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 апреля 2017, 17:29

      кококорин давно утонул в шампанском...

      1
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 18 апреля 2017, 16:43

      Силкин проснулся.

      0
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      Рейтинг: +10

      МС79 18 апреля 2017, 16:26

      зажравшейся футболерик

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 апреля 2017, 15:51

      Не в Зенит ему надо было контракт предлагать, а в Урал, Амкар, Ростов - хотя нет, в Ростов не надо, там тепло, уже бы в поймал расслабон.

      Что бы там Смолов не говорил, но когда он оказался над "обрывом" своей карьеры, что или он сейчас не засучит рукова и не пойдет вверх, то про него забудут окончательно и даже считать не будут, что он там год голы не забивал.

      А у Кокорина все в шоколаде, можно уже и вообще всех послать в ...уй и наслаждаться жизнью он уже "получил" столько бабла, сколько целые населенный пункты за всю жизнь не заработают.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Ardenn 18 апреля 2017, 16:05

      да он и Бекиевича в ...уй пошлет, он вообще всю страну на нем вертел.

      И по факту он даже прав в чем то, он обеспечил и себя, и свое окружение на всю жизнь.
      Вот кто ты такой, чтобы ему указывать, что он как то не так по жизни поступает, да пустое место.

      А вот за это надо уже сказать БОЛЬШОЕ спасибо, в первую очередь Миллеру, Ротенбергу, Керимову, потом уже посмотреть с вопросом на Гинера, Федуна (не последние люди в нашем футболе) что же вы Чудаки творите с футболом в России.

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