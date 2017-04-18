Силкин считает, что нынешний Кокорин – не уровень сборной России

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин подчеркнул, что своим выступлением в нынешнем сезоне нападающий «Зенита» Александр Кокорин не заслужил вызова в сборную России. По мнению специалиста, форвард «Краснодара» Федор Смолов выглядит намного лучше и продуктивнее.

«Нападающего можно оценивать только по голам и голевым передачам, а на сегодняшний день Александр Кокорин этого не делает. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызывает в сборную тех, кто на данный момент сильнее Александра. Если он проведет концовку чемпионата России достойно, сделает поправки, внесет коррективы и начнет играть результативно, тогда он будет в сборной России. У нас не так много нападающих, и Черчесов может вернуть Кокорина в состав, если он начнет забивать.

На сегодняшний день Кокорин не дотягивает до сборной России. Несколько дней назад был важнейший матч «Зенита» и «Спартака», и его не было видно на поле. Понятно, что он игрок атаки и игрок зависимый, но острых действий от него не исходило. Посмотрите на его друга Федора Смолова, который постоянно обостряет, показывает желание и стремление, даже после травмы. А вот Саша потерял свою игру», – сказал Силкин.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 34-х встречах, забив девять голов и семь раз ассистировав партнерам.