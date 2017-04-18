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  • Силкин считает, что нынешний Кокорин – не уровень сборной России

Силкин считает, что нынешний Кокорин – не уровень сборной России

18 апреля 2017, 13:40
17

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин подчеркнул, что своим выступлением в нынешнем сезоне нападающий «Зенита» Александр Кокорин не заслужил вызова в сборную России. По мнению специалиста, форвард «Краснодара» Федор Смолов выглядит намного лучше и продуктивнее.

«Нападающего можно оценивать только по голам и голевым передачам, а на сегодняшний день Александр Кокорин этого не делает. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вызывает в сборную тех, кто на данный момент сильнее Александра. Если он проведет концовку чемпионата России достойно, сделает поправки, внесет коррективы и начнет играть результативно, тогда он будет в сборной России. У нас не так много нападающих, и Черчесов может вернуть Кокорина в состав, если он начнет забивать.

На сегодняшний день Кокорин не дотягивает до сборной России. Несколько дней назад был важнейший матч «Зенита» и «Спартака», и его не было видно на поле. Понятно, что он игрок атаки и игрок зависимый, но острых действий от него не исходило. Посмотрите на его друга Федора Смолова, который постоянно обостряет, показывает желание и стремление, даже после травмы. А вот Саша потерял свою игру», – сказал Силкин.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 34-х встречах, забив девять голов и семь раз ассистировав партнерам.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Зенит Россия Кокорин Александр Силкин Сергей
Комментарии (17)
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Зюпа
1492512566
Силкин, ты ничего не понимаешь! Мы с Сашкой два топа! Да мы вдвоем всех обыграем. Даешь Сашку в сборную пожизненно!
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subbotaspartak
1492512644
В игре со Спартаком Кокоша в заявке был, Но на поле я его не видел, Я его не обидел?
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kotmyshka
1492515228
Ну, почему же не уровень? Очень даже уровень, если посмотреть, на каком месте в мире наша сборная...
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Чеба
1492517435
В "Пусть говорят" его, как тему для обсуждений! Как футболист - мертвечина!
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84aivengo
1492525740
кококорин давно утонул в шампанском...
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Nefep
1492527769
Объясните мне дураку, как такое бревно Кокорин, не показывая ничего выдающегося, получает 3.5 млн евро в год, а Иско в реале получает 3 млн в год. Обидно как то, за что деньги то платим?
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лёха72
1492530677
зазвездился и сдулся
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Borz1
1492531394
слабоват
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ФизрукСССР
1492533665
Нынешний Кокорин - это даже не уровень Кокорина
Ответить
multiscan
1492534935
Сейчас вся сборная России - не уровень сборной России!
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