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  • Пономарев: «Без Василия Березуцкого сборной России на ЧМ-2018 будет очень непросто»

Пономарев: «Без Василия Березуцкого сборной России на ЧМ-2018 будет очень непросто»

18 апреля 2017, 13:11
13

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что защитник армейцев Василий Березуцкий обязательно должен помочь сборной России на домашнем мировом первенстве. По мнению специалиста, 34-летний игрок красно-синих обладает необходимым опытом, поэтому национальной команде будет непросто без него.

«Василий Березуцкий обязательно должен сыграть на чемпионате мира-2018. Кроме него у нас больше нет игроков с таким огромным опытом. Посмотрите на молодых ребят, которых сейчас привлекают в сборную: они явно не готовы. Игру нужно читать, как раскрытую книгу, а они этого не делают. Видели, как Илья Кутепов отнимает мячи? Он хватает соперников руками за майку, за шею, за что угодно, кроме мяча. Получается, что у Кутепова на первом месте не мяч, а корпус другого игрока. Поэтому участие Березуцкого просто необходимо нашей команде. Без него сборной России будет очень непросто», – сказал Пономарев.

Напомним, в марте нынешнего года Березуцкий заявил о приостановлении выступлений за сборную России.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия ЦСКА Березуцкий Василий Пономарев Владимир
Комментарии (13)
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ateist90
1492512483
Как показало последнее Евро во Франции сборной России будет не просто в любом случае, с Васенькой или без;) Березуцкий не гарант надежной обороны.
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Зюпа
1492512675
Возьмите меня. Я всех победю!
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subbotaspartak
1492512774
А чё Березуцкий? Есть Онопко и этот... Лоськов, И вообще у нас дохрена мудаков.
Ответить
STAFOR13
1492514353
ей было бы даже с Рамосом в центре обороны трудно, так как уровень нашей сборной упал с помощью лимита ниже некуда
Ответить
yorgenbarenz
1492514850
Вася,вернись. И до ЧМ всем успеешь доказать,что надо завязывать про тебя вспоминать.
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Мары
1492517915
Господа, на стадии становления даже Германия плюхи выхватывала, а уровень игроков там и здесь, просто не сопоставим. Пусть Черчес молодых наигрывает или мы так на Васю молиться до второго пришествия будем.
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forward33
1492518718
Если своих не будем растить, придётся надеться на Васю и на ЧМ в 2022 году)))
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sochi-2013
1492520694
С ним то до финала дойдем, а там уже поборемся! Так что ли?
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NEON-SM
1492521299
Вася на уровне нашего футбола только смотрится, а на уровне европы один из худших, чем он там может помочь. Нашему футболу может помочь схема в нападении, чтобы по бразильски, а так защита была и будет проходной двор
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chempion_cska
1492526013
Без Васи будет нашим скучно, однако.
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