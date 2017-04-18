Пономарев: «Без Василия Березуцкого сборной России на ЧМ-2018 будет очень непросто»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что защитник армейцев Василий Березуцкий обязательно должен помочь сборной России на домашнем мировом первенстве. По мнению специалиста, 34-летний игрок красно-синих обладает необходимым опытом, поэтому национальной команде будет непросто без него.

«Василий Березуцкий обязательно должен сыграть на чемпионате мира-2018. Кроме него у нас больше нет игроков с таким огромным опытом. Посмотрите на молодых ребят, которых сейчас привлекают в сборную: они явно не готовы. Игру нужно читать, как раскрытую книгу, а они этого не делают. Видели, как Илья Кутепов отнимает мячи? Он хватает соперников руками за майку, за шею, за что угодно, кроме мяча. Получается, что у Кутепова на первом месте не мяч, а корпус другого игрока. Поэтому участие Березуцкого просто необходимо нашей команде. Без него сборной России будет очень непросто», – сказал Пономарев.

Напомним, в марте нынешнего года Березуцкий заявил о приостановлении выступлений за сборную России.