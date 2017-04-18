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    Пономарев: «Без Василия Березуцкого сборной России на ЧМ-2018 будет очень непросто»

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что защитник армейцев Василий Березуцкий обязательно должен помочь сборной России на домашнем мировом первенстве. По мнению специалиста, 34-летний игрок красно-синих обладает необходимым опытом, поэтому национальной команде будет непросто без него.

    «Василий Березуцкий обязательно должен сыграть на чемпионате мира-2018. Кроме него у нас больше нет игроков с таким огромным опытом. Посмотрите на молодых ребят, которых сейчас привлекают в сборную: они явно не готовы. Игру нужно читать, как раскрытую книгу, а они этого не делают. Видели, как Илья Кутепов отнимает мячи? Он хватает соперников руками за майку, за шею, за что угодно, кроме мяча. Получается, что у Кутепова на первом месте не мяч, а корпус другого игрока. Поэтому участие Березуцкого просто необходимо нашей команде. Без него сборной России будет очень непросто», – сказал Пономарев.

    Напомним, в марте нынешнего года Березуцкий заявил о приостановлении выступлений за сборную России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.04.2017 13:11
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +728

      GammiD 18 апреля 2017, 20:03

      Средний защитник, был бы крутым не было бы у Кифея рекордной серии в ЛЧ. Пусть молодежь опыта набирается, в 18 году пригодиться он.

      0
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 18 апреля 2017, 18:36

      Хватит уже буратин выпускать. Воздух - молодым!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 18 апреля 2017, 17:33

      Молодёжь никто не растит, а готовую хочет...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 18 апреля 2017, 17:33

      Без Васи будет нашим скучно, однако.

      -1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 18 апреля 2017, 16:14

      Вася на уровне нашего футбола только смотрится, а на уровне европы один из худших, чем он там может помочь. Нашему футболу может помочь схема в нападении, чтобы по бразильски, а так защита была и будет проходной двор

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 18 апреля 2017, 16:04

      С ним то до финала дойдем, а там уже поборемся!
      Так что ли?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +800

      forward33 18 апреля 2017, 15:31

      Если своих не будем растить, придётся надеться на Васю и на ЧМ в 2022 году)))

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 апреля 2017, 15:18

      Господа, на стадии становления даже Германия плюхи выхватывала, а уровень игроков там и здесь, просто не сопоставим.
      Пусть Черчес молодых наигрывает или мы так на Васю молиться до второго пришествия будем.

      -3
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 18 апреля 2017, 14:27

      Вася,вернись. И до ЧМ всем успеешь доказать,что надо завязывать про тебя вспоминать.

      -2
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 18 апреля 2017, 14:19

      ей было бы даже с Рамосом в центре обороны трудно, так как уровень нашей сборной упал с помощью лимита ниже некуда

      2
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