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    Данни: «Зенит» должен съесть на поле живьем игроков «Спартака»

    Полузащитник «Зенита» Данни в преддверии гостевого матча 23-го тура чемпионата России против «Спартака» признался, что не считает московскую команду фаворитом встречи. Также португалец отметил, что сине-бело-голубые постараются всеми силами обыграть своего принципиального соперника.

    «Я не считаю «Спартак» фаворитом нашей встречи, несмотря на то что эта команда сейчас занимает первое место. Мы продолжаем бороться за победу. Сделаем все, чтобы победить «Спартак».

    Полузащитник красно-белых Роман Зобнин сравнил предстоящий матч с войной? Да, для нас это тоже война. «Спартак» – принципиальный соперник, а сама игра очень важна с точки зрения борьбы за золото. Повторюсь, постараемся любыми способами завоевать три очка.

    Мы должны быть сильными, выкладываться по максимуму и победить. Мы должны быть на поле матадорами, съесть на поле живьем игроков «Спартака»!» — сказал Данни.

    Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.04.2017 13:09
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    Комментарии64
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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 16 апреля 2017, 22:49

      Подавились...

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      Рейтинг: +26

      pntrz 16 апреля 2017, 22:30

      В итоге- сели кал

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 апреля 2017, 21:32

      Может наоборот?!.....свиньи бомжей сожрут)))

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 апреля 2017, 18:58

      Спартак победит,не надо хамить,после матча напишите,уважайте других,не надо оскоблений,все завтра там будем,,,,,,,,,,,

      1
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      Рейтинг: +6618

      maior-60 16 апреля 2017, 18:47

      Едалка треснет.

      0
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 16 апреля 2017, 18:32

      Это футбол все возможно, мне жаль болельщиков Спартака, 15 лет слышать о прошлых заслугах...за 15 лет даже палка стреляет!))) Всех с победой СКА!!! Питер вперед!!!

      -2
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      Рейтинг: +1557

      Mahone > zenit2012 16 апреля 2017, 19:00

      жаль вас,у вас столько агрессии,уважайте других,писать всякую пургу можно,а вот в глаза испугаешься,увидев меня,в штаны наложишь,у нас русские хорошие в Казахстане,вы же злые в основном,все на тот свет пойдем,а там,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

      -1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone > zenit2012 16 апреля 2017, 19:02

      не о тебе,в общем,не обижайся,но Спартак выиграет,проиграет я тебя поздравлю,Аршавину привет передам,мой сосед,в одном подъезде в Алмате живем,простой парень не звездный

      -1
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > Mahone 16 апреля 2017, 19:32

      Ты уже наложил в штаны!))) Экстремизмом попахивает... знаешь каким.

      -1
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      Рейтинг: +1557

      Mahone > zenit2012 16 апреля 2017, 19:33

      Что вы говорите? Лучше поздравьте с победой Спартака,после матча и будьте добрее!!!!!!!!!!!удачи вам и счастья!!!!!!!!

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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > Mahone 16 апреля 2017, 19:34

      спасибо, поживем увидим!!!

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone > zenit2012 16 апреля 2017, 19:39

      А так я вас поздравлю!!!!!!!!!! кстати Аршавин сосед по площадке в Алмате,сегодня Кайрат выиграл 3-0,он такой пас выдал в стиле Кипиани

      0
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      Рейтинг: +752

      alex1004 16 апреля 2017, 18:27

      "Мы должны быть на поле матадорами, съесть на поле живьем игроков «Спартака»!» — сказал Данни"



      Зенит - людоеды!!! (с) Дани
      Пора переименовывать Зенит в Канибал.

      0
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      Рейтинг: +15

      Michalich 16 апреля 2017, 18:26

      Пост кончился!! Пора и свинины оотведать

      1
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      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar 16 апреля 2017, 17:15

      Раскудахтались спартачи, посмотрим что скажете после матча

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 апреля 2017, 16:42

      Все правильно тряситесь -тряситесь перед своим поражением.Если бы не уважал Данни как игрока высказался бы прямее-уж поверьте.

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