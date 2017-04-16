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  • Данни: «Зенит» должен съесть на поле живьем игроков «Спартака»

Данни: «Зенит» должен съесть на поле живьем игроков «Спартака»

16 апреля 2017, 13:09
69

Полузащитник «Зенита» Данни в преддверии гостевого матча 23-го тура чемпионата России против «Спартака» признался, что не считает московскую команду фаворитом встречи. Также португалец отметил, что сине-бело-голубые постараются всеми силами обыграть своего принципиального соперника.

«Я не считаю «Спартак» фаворитом нашей встречи, несмотря на то что эта команда сейчас занимает первое место. Мы продолжаем бороться за победу. Сделаем все, чтобы победить «Спартак».

Полузащитник красно-белых Роман Зобнин сравнил предстоящий матч с войной? Да, для нас это тоже война. «Спартак» – принципиальный соперник, а сама игра очень важна с точки зрения борьбы за золото. Повторюсь, постараемся любыми способами завоевать три очка.

Мы должны быть сильными, выкладываться по максимуму и победить. Мы должны быть на поле матадорами, съесть на поле живьем игроков «Спартака»!» — сказал Данни.

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Данни
Комментарии (69)
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turist82
1492337871
Какой грозный бомж...
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Вамфири
1492338628
никому с нами не справиться мы ЗЕНИТ и нам это нравится!!!
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порт
1492339370
Пост закончился, можно и мясо покушать.
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aguila_real
1492339967
Да воскликнем мы Слава Зениту, и будем сражаться! Да поддержат нас Питерцы-братья- не будем сдаваться! Ведь общими силами мы победим и очистим Россию (от свинюшек)- Чтобы дети гордились родом своим, родом своим не свинским))) надеюсь Зенит сегодня разорвет Спартачка) Вперед Зенит!!!
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Шейник
1492341055
от х*я уши оближут максимум
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ufos73
1492343346
Прока бомжи работают языками, Спартак молча готовится к матчу... Данни еще зимой чемпионство обещал )))
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Mahone
1492343576
Нет дорогой!!!!!!!! Не получиться,Спартак в этом году,благодаря вашей игре,станет чемпионом,если конечно не продует все оставшиеся матчи
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Егориус
1492344448
Спортак чмпион!
Ответить
С-Пб on-line
1492347478
Красава! Слова настоящего капитана!
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zenit2012
1492356777
Это футбол все возможно, мне жаль болельщиков Спартака, 15 лет слышать о прошлых заслугах...за 15 лет даже палка стреляет!))) Всех с победой СКА!!! Питер вперед!!!
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