Данни: «Зенит» должен съесть на поле живьем игроков «Спартака»

Полузащитник «Зенита» Данни в преддверии гостевого матча 23-го тура чемпионата России против «Спартака» признался, что не считает московскую команду фаворитом встречи. Также португалец отметил, что сине-бело-голубые постараются всеми силами обыграть своего принципиального соперника.

«Я не считаю «Спартак» фаворитом нашей встречи, несмотря на то что эта команда сейчас занимает первое место. Мы продолжаем бороться за победу. Сделаем все, чтобы победить «Спартак».

Полузащитник красно-белых Роман Зобнин сравнил предстоящий матч с войной? Да, для нас это тоже война. «Спартак» – принципиальный соперник, а сама игра очень важна с точки зрения борьбы за золото. Повторюсь, постараемся любыми способами завоевать три очка.

Мы должны быть сильными, выкладываться по максимуму и победить. Мы должны быть на поле матадорами, съесть на поле живьем игроков «Спартака»!» — сказал Данни.

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

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