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    Хусаинов: «Намеки Дзюбы на лояльность судей к «Спартаку»? Он уподобляется Луческу, который списывает неудачи на судейство»

    Бывший генеральный директор ДЮСШ «Футбольное дело» Сергей Хусаинов, где в детстве тренировался нынешний нападающий «Зенита» Артем Дзюба, прокомментировал заявление игрока, что среди поклонников «Спартака» есть сектанты. По мнению специалиста, такими словами футболист проявил неуважение к болельщикам.

    «Неординарные личности неординарно мыслят. В целом я Дзюбу понимаю. Другое дело, что иногда он перебарщивает. Зачем было говорить про сектантов? Это уже неуважение к болельщикам. Ты же для зрителей играешь.

    Намеки на лояльность судей к «Спартаку»? У Дзюбы есть свои обязанности. Зачем уподобляться главному тренеру – Луческу, который все неудачи списывает не на свои какие-то просчеты, а на судейство? Это не добавляет авторитета – ни тренеру, ни игроку», – заявил Хусаинов.

    В текущем сезоне Дзюба провел в чемпионате России 19 матчей, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.04.2017 07:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +498

      Поль 16 апреля 2017, 12:36

      По-моему, сектант для болельщика - это комплимент! Для них спартак - культ. Другой вопрос, почему дзюбу расстраивает , что чемпионство Спартака станет чемпионством и для сектантов?! Артём, что с тобой!

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      Рейтинг: +665

      Snerg > Поль 16 апреля 2017, 12:49

      Ну во первых к сектантам больше подходят болелв зенитовцев ), во вторых дзюба пошел за трофеями, а тут вдруг Спартак МОЖЕТ БЫТЬ заработает его раньше! Вот и зависть обычная у дзюбы

      2
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      Рейтинг: +893

      Krics 16 апреля 2017, 09:36

      Все понимают , что бревно не своим делом занимаеться, кроме него одного.

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 16 апреля 2017, 08:27

      Золотые Слова)) не прибавить, не убавить!

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 16 апреля 2017, 07:28

      Надо засудить Зенит показательно, по чёрному, тогда и разговоры о плохом судействе в остальных матчах утихнут.

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