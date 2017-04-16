Хусаинов: «Намеки Дзюбы на лояльность судей к «Спартаку»? Он уподобляется Луческу, который списывает неудачи на судейство»

Бывший генеральный директор ДЮСШ «Футбольное дело» Сергей Хусаинов, где в детстве тренировался нынешний нападающий «Зенита» Артем Дзюба, прокомментировал заявление игрока, что среди поклонников «Спартака» есть сектанты. По мнению специалиста, такими словами футболист проявил неуважение к болельщикам.

«Неординарные личности неординарно мыслят. В целом я Дзюбу понимаю. Другое дело, что иногда он перебарщивает. Зачем было говорить про сектантов? Это уже неуважение к болельщикам. Ты же для зрителей играешь.

Намеки на лояльность судей к «Спартаку»? У Дзюбы есть свои обязанности. Зачем уподобляться главному тренеру – Луческу, который все неудачи списывает не на свои какие-то просчеты, а на судейство? Это не добавляет авторитета – ни тренеру, ни игроку», – заявил Хусаинов.

В текущем сезоне Дзюба провел в чемпионате России 19 матчей, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.