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    Игнашевич – второй игрок в истории ЦСКА, проведший за московский клуб 500 матчей

    Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич вышел в стартовом составе команды на матч 23-го тура РФПЛ против «Ростова». Данная игра стала 500-й в карьере 37-летнего россиянина за московский клуб.

    Таким образом, Игнашевич стал вторым футболистом армейцев в истории, который провел за команду подобное количество матчей. Первым стал голкипер Игорь Акинфеев.

    Напомним, защитник выступает за ЦСКА с 2004 года. Ранее сообщалось, что московский клуб намерен продлить контракт с игроком.

    В нынешнем сезоне Игнашевич провел за ЦСКА в РФПЛ 19 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Twitter

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    15.04.2017 16:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1289

      каа 15 апреля 2017, 19:47

      Игнашевич - лучший защитник постсоветского пространства...
      Здоровья тебе играть до 40...

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 апреля 2017, 18:50

      Спасибо Сергей,желаю удачи!!!!!!!!!! Возвращайся в сборную!!!!!! Ты нужен там

      0
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 15 апреля 2017, 16:44

      Здоровья Сергею, и спасибо за все эти годы!

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 апреля 2017, 16:27

      Очень крутой результат!!!Блин,помню Сергей перешёл из Локомотива в ЦСКА когда я ещё в школе учился....да уж)))

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