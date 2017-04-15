Игнашевич – второй игрок в истории ЦСКА, проведший за московский клуб 500 матчей

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич вышел в стартовом составе команды на матч 23-го тура РФПЛ против «Ростова». Данная игра стала 500-й в карьере 37-летнего россиянина за московский клуб.

Таким образом, Игнашевич стал вторым футболистом армейцев в истории, который провел за команду подобное количество матчей. Первым стал голкипер Игорь Акинфеев.

Напомним, защитник выступает за ЦСКА с 2004 года. Ранее сообщалось, что московский клуб намерен продлить контракт с игроком.

В нынешнем сезоне Игнашевич провел за ЦСКА в РФПЛ 19 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.