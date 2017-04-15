Игнашевич – второй игрок в истории ЦСКА, проведший за московский клуб 500 матчей

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич вышел в стартовом составе команды на матч 23-го тура РФПЛ против «Ростова». Данная игра стала 500-й в карьере 37-летнего россиянина за московский клуб.
Таким образом, Игнашевич стал вторым футболистом армейцев в истории, который провел за команду подобное количество матчей. Первым стал голкипер Игорь Акинфеев.
Напомним, защитник выступает за ЦСКА с 2004 года. Ранее сообщалось, что московский клуб намерен продлить контракт с игроком.
В нынешнем сезоне Игнашевич провел за ЦСКА в РФПЛ 19 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.
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Источник: Twitter