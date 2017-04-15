УПЛ. «Шахтер» разгромил «Олимпик» и другие результаты

В матче третьего тура плей-офф УПЛ в группе А «Шахтер» нанес разгромное поражение «Олимпику». В составе «горняков» забивали Тайсон, Бернард, Виктор Коваленко и Факундо Феррейра, реализовавший пенальти.
Поединки между «Ворсклой» и «Карпатами», а также «Днепром» и «Сталью» завершились нулевыми ничьими.
Чемпионат Украины. УПЛ. Плей-офф, 3-й тур. Группа А
Голы: 0:1 – Тайсон, 7; 0:2 – Бернард, 37; 0:3 – Коваленко, 58; 0:4 – Феррейра, 62 (с пенальти).
Чемпионат Украины. УПЛ. Плей-офф, 3-й тур. Группа В
Источник: Бомбардир.ру