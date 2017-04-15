Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    УПЛ. «Шахтер» разгромил «Олимпик» и другие результаты

    В матче третьего тура плей-офф УПЛ в группе А «Шахтер» нанес разгромное поражение «Олимпику». В составе «горняков» забивали Тайсон, Бернард, Виктор Коваленко и Факундо Феррейра, реализовавший пенальти.

    Поединки между «Ворсклой» и «Карпатами», а также «Днепром» и «Сталью» завершились нулевыми ничьими.

    Чемпионат Украины. УПЛ. Плей-офф, 3-й тур. Группа А

    Олимпик – Шахтер – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Тайсон, 7; 0:2 – Бернард, 37; 0:3 – Коваленко, 58; 0:4 – Феррейра, 62 (с пенальти).

    Чемпионат Украины. УПЛ. Плей-офф, 3-й тур. Группа В

    Ворскла – Карпаты – 0:0 (0:0)

    Днепр – Сталь – 0:0 (0:0)

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.04.2017 18:51
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 15 апреля 2017, 19:06

      шахтеру "респект"! серьезного соперника за узду взяли...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11