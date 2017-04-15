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УПЛ. «Шахтер» разгромил «Олимпик» и другие результаты

15 апреля 2017, 18:51
1

В матче третьего тура плей-офф УПЛ в группе А «Шахтер» нанес разгромное поражение «Олимпику». В составе «горняков» забивали Тайсон, Бернард, Виктор Коваленко и Факундо Феррейра, реализовавший пенальти.

Поединки между «Ворсклой» и «Карпатами», а также «Днепром» и «Сталью» завершились нулевыми ничьими.

Чемпионат Украины. УПЛ. Плей-офф, 3-й тур. Группа А

Олимпик – Шахтер – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Тайсон, 7; 0:2 – Бернард, 37; 0:3 – Коваленко, 58; 0:4 – Феррейра, 62 (с пенальти).

Чемпионат Украины. УПЛ. Плей-офф, 3-й тур. Группа В

Ворскла – Карпаты – 0:0 (0:0)

Днепр – Сталь – 0:0 (0:0)

Календарь УПЛ

Турнирная таблица УПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Плей-офф Олимпик Шахтер
Комментарии (1)
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84aivengo
1492272390
шахтеру "респект"! серьезного соперника за узду взяли...
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