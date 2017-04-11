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  • Мутко: «Ждать сразу от этой сборной фееричного результата сложно»

Мутко: «Ждать сразу от этой сборной фееричного результата сложно»

11 апреля 2017, 11:44
22

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что сборная России находится в стадии обновления, поэтому не стоит ждать от нее высоких результатах в первых матчах. Также Мутко подчеркнул, что национальную команду возглавляет один из самых талантливых тренеров в стране Станислав Черчесов.

«У нас обновлена команда, тренер является одним из самых талантливых в России. Сразу ждать от этой сборной фееричного результата сложно, после Кубка конфедераций будем ставить задачи на чемпионат мира», – заявил Мутко.

Напомним, что Черчесов возглавил сборную России прошлым летом. Под его руководством команда провела семь контрольных матчей, в которых два раза выиграла, дважды сыграла вничью и три раза проиграла.

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Россия Черчесов Станислав Мутко Виталий
Комментарии (22)
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igorek25
1491901430
Опять потоки воды. По каким показателям Черчесова можно назвать талантливым? После каждой отставки тренера и назначения очередного талантливого, сборная , со слов функционеров и комментаторов, находится в стадии обновления. Замкнутый и безрезультативный круг!
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vaenruk
1491902213
Сразу ждать не надо. И потом ждать не надо. Да и вообще ждать не стоит
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sold93
1491902295
мы ждем хоть какого-то результата, и не видим даже его
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FanatSerj
1491903380
"Ждать фееричного результата сложно" - ну почему же с Кот-д'Ивуаром было очень даже феерично )))
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mihail200606
1491903435
Ошалел что ли? Он еще и феерии ждет.. Тут хоть какого то минимально позитивного результата бы дождаться..
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bset
1491904111
Так говорит, будто мы вчера узнали, что у нас ЧМ в 2018 будет. Так-то в 2009 было все известно. Бери и принимай разные стратегии развития. Позаимствуй у Германии, в которой чемпионат топового уровня, хотя легионеры играют буквально в паре клубов Бундеслиги. Но нет. Надо дождаться апреля 2017, чтобы понять, что, оказывается, к ЧМ надо было готовиться заранее
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Firevet
1491904858
Не мути муть уже на мутил
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Амба Нагорск
1491904965
- Когда чиновник врет? - Как только откроет рот
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polt
1491905012
Какая, к фуям, феерия. Хоть что-нибудь вразумительное бы увидеть, но похоже даже это гнилые надежды. Сборная и тренер никакие, недаром позорнейшее место в рейтинге.
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lekseij2007
1491905340
Вот узнали о том, что ЧМ-2018 будет к нас ещё аж в 2009 году, ну кули вы сразу не начали подготовку. Да вам тот же Хидинг объяснял , как надо действовать и развивать футбол.
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