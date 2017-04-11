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    Мутко: «Ждать сразу от этой сборной фееричного результата сложно»

    Президент РФС Виталий Мутко отметил, что сборная России находится в стадии обновления, поэтому не стоит ждать от нее высоких результатах в первых матчах. Также Мутко подчеркнул, что национальную команду возглавляет один из самых талантливых тренеров в стране Станислав Черчесов.

    «У нас обновлена команда, тренер является одним из самых талантливых в России. Сразу ждать от этой сборной фееричного результата сложно, после Кубка конфедераций будем ставить задачи на чемпионат мира», – заявил Мутко.

    Напомним, что Черчесов возглавил сборную России прошлым летом. Под его руководством команда провела семь контрольных матчей, в которых два раза выиграла, дважды сыграла вничью и три раза проиграла.

    Источник: ТАСС

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    11.04.2017 11:44
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +161

      adekvat 12 апреля 2017, 10:16

      Помоему и не стоило.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      AloneStalker 12 апреля 2017, 00:53

      Россия - членпион!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 11 апреля 2017, 13:41

      Как раз фееричного результата мы и ждем ... точнее фееричного провала) ... чего еще ждать от деревьев во главе с Черчесовым и под крышей Мутко.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 11 апреля 2017, 13:28

      Похоже, г-н Мутко начал валить в штаны.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 11 апреля 2017, 13:09

      Вот узнали о том, что ЧМ-2018 будет к нас ещё аж в 2009 году, ну кули вы сразу не начали подготовку. Да вам тот же Хидинг объяснял , как надо действовать и развивать футбол.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 11 апреля 2017, 13:03

      Какая, к фуям, феерия. Хоть что-нибудь вразумительное бы увидеть, но похоже даже это гнилые надежды. Сборная и тренер никакие, недаром позорнейшее место в рейтинге.

      3
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 11 апреля 2017, 13:02

      - Когда чиновник врет?
      - Как только откроет рот

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +110

      Firevet 11 апреля 2017, 13:00

      Не мути муть уже на мутил

      4
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      Рейтинг: +24996

      bset 11 апреля 2017, 12:48

      Так говорит, будто мы вчера узнали, что у нас ЧМ в 2018 будет. Так-то в 2009 было все известно. Бери и принимай разные стратегии развития. Позаимствуй у Германии, в которой чемпионат топового уровня, хотя легионеры играют буквально в паре клубов Бундеслиги. Но нет. Надо дождаться апреля 2017, чтобы понять, что, оказывается, к ЧМ надо было готовиться заранее

      3
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 11 апреля 2017, 12:41

      Сложно, но надо, год остался чтобы не обоср..ся

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