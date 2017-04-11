Мутко: «Ждать сразу от этой сборной фееричного результата сложно»

Президент РФС Виталий Мутко отметил, что сборная России находится в стадии обновления, поэтому не стоит ждать от нее высоких результатах в первых матчах. Также Мутко подчеркнул, что национальную команду возглавляет один из самых талантливых тренеров в стране Станислав Черчесов.

«У нас обновлена команда, тренер является одним из самых талантливых в России. Сразу ждать от этой сборной фееричного результата сложно, после Кубка конфедераций будем ставить задачи на чемпионат мира», – заявил Мутко.

Напомним, что Черчесов возглавил сборную России прошлым летом. Под его руководством команда провела семь контрольных матчей, в которых два раза выиграла, дважды сыграла вничью и три раза проиграла.