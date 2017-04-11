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    Фарфан: «Хиддинк открыл для меня европейский футбол»

    Футболист «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал о работе с экс-главным тренером сборной России Гусом Хиддинком в ПСВ.

    – Хиддинк был человеком, который открыл для меня европейский футбол, всегда поддерживал, часто говорил со мной. В то время у ПСВ была сильная команда. Первые два-три матча я еще адаптировался, а потом стал выходить в стартовом составе. На тренировках Хиддинк просил, чтобы я отрабатывал удары со штрафных. И назначил исполнять стандарты в матчах. Я ему очень благодарен. Хиддинк помог мне сделать успешную карьеру.

    – Хиддинк – больше мотиватор, чем тактик?

    – Он все знает и умеет. Но, конечно, он отличный мотиватор. Так много, как Хиддинк, со мной не говорил ни один тренер. То время, что я провел в ПСВ под его руководством, было незабываемым.

    Фарфан перешел в московский клуб в январе. На счету перуанца один гол в двух матчах РФПЛ. Команда Юрия Семина занимает девятое место в турнирной таблице.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.04.2017 00:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 11 апреля 2017, 09:15

      Гус хороший тренер, жаль, сборная расслабилась

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