Фарфан: «Хиддинк открыл для меня европейский футбол»

Футболист «Локомотива» Джефферсон Фарфан рассказал о работе с экс-главным тренером сборной России Гусом Хиддинком в ПСВ.

– Хиддинк был человеком, который открыл для меня европейский футбол, всегда поддерживал, часто говорил со мной. В то время у ПСВ была сильная команда. Первые два-три матча я еще адаптировался, а потом стал выходить в стартовом составе. На тренировках Хиддинк просил, чтобы я отрабатывал удары со штрафных. И назначил исполнять стандарты в матчах. Я ему очень благодарен. Хиддинк помог мне сделать успешную карьеру.

– Хиддинк – больше мотиватор, чем тактик?

– Он все знает и умеет. Но, конечно, он отличный мотиватор. Так много, как Хиддинк, со мной не говорил ни один тренер. То время, что я провел в ПСВ под его руководством, было незабываемым.

Фарфан перешел в московский клуб в январе. На счету перуанца один гол в двух матчах РФПЛ. Команда Юрия Семина занимает девятое место в турнирной таблице.