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  • Романцев: «Если бы не Беленов, «Спартак» победил бы с разгромным счетом»

Романцев: «Если бы не Беленов, «Спартак» победил бы с разгромным счетом»

10 апреля 2017, 06:55
6

Известный российский специалист Олег Романцев дал оценку атакующим действиям «Спартака» в матче 22-го тура против «Уфы», в котором москвичи добились уверенной победы со счетом 3:1. Он отметил также голкипера уфимской команды Александра Беленова, чьи действия в воротах не позволили установиться разгромному счету на табло. После этой встречи «Спартак» продолжает лидировать в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ЦСКА и «Зенит» на восемь очков.

– Не показалось странным, что с «Оренбургом» «Спартак» начал с одним Адриано, а здесь на выезде решил усилить нападение вторым форвардом?

– Да какая разница, сколько футболистов будут представлять атаку. В свое время я мог поставить туда пятерых – Тихонова, Титова, Аленичева, Робсона, Ширко, хотя не все они были чистыми нападающими. И это не мешало нам побеждать. Тем более что сейчас в «Спартаке» могут остро сыграть впереди и Промес, и Зобнин, и Мельгарехо. Да и за Глушаковым нужен глаз да глаз.

– Наверное, уфимцы вспомнили об этом, когда капитан спартаковцев открывал счет?

– Здесь Денис должен сказать спасибо Адриано, сделавшему слева опасный прострел во вратарскую.

– И еще, наверное, голкиперу Беленову, отбившему мяч прямо на ногу хавбеку?

– У вратаря не было иного выхода. Если бы не Беленов, счет стал бы разгромным. Вспомните, как он выручал команду, когда в первом тайме парировал тяжелейший мяч от Промеса, а во втором – от Глушакова, Зобнина и Попова.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Беленов Александр Романцев Олег
Комментарии (6)
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turist82
1491798863
Взяли бы Олега Иваныча на какую нибудь должность в клубе. Пусть даже чисто номинально.. Из уважения
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Мары
1491799976
Громить было нельзя. Там в Уфе все начиная от поваров и заканчивая начальниками команды, обещали нагнуть Спартак.Если бы разгромили, то посчитали бы, что их обманули.А так всего лишь ошиблись. :-)) !
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sochi-2013
1491801333
Самый недооцененный вратарь РФПЛ.
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Valera-Verim
1491835120
попомните-Митря!
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