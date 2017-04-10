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    Романцев: «Если бы не Беленов, «Спартак» победил бы с разгромным счетом»

    Известный российский специалист Олег Романцев дал оценку атакующим действиям «Спартака» в матче 22-го тура против «Уфы», в котором москвичи добились уверенной победы со счетом 3:1. Он отметил также голкипера уфимской команды Александра Беленова, чьи действия в воротах не позволили установиться разгромному счету на табло. После этой встречи «Спартак» продолжает лидировать в турнирной таблице Премьер-лиги, опережая ЦСКА и «Зенит» на восемь очков.

    – Не показалось странным, что с «Оренбургом» «Спартак» начал с одним Адриано, а здесь на выезде решил усилить нападение вторым форвардом?

    – Да какая разница, сколько футболистов будут представлять атаку. В свое время я мог поставить туда пятерых – Тихонова, Титова, Аленичева, Робсона, Ширко, хотя не все они были чистыми нападающими. И это не мешало нам побеждать. Тем более что сейчас в «Спартаке» могут остро сыграть впереди и Промес, и Зобнин, и Мельгарехо. Да и за Глушаковым нужен глаз да глаз.

    – Наверное, уфимцы вспомнили об этом, когда капитан спартаковцев открывал счет?

    – Здесь Денис должен сказать спасибо Адриано, сделавшему слева опасный прострел во вратарскую.

    – И еще, наверное, голкиперу Беленову, отбившему мяч прямо на ногу хавбеку?

    – У вратаря не было иного выхода. Если бы не Беленов, счет стал бы разгромным. Вспомните, как он выручал команду, когда в первом тайме парировал тяжелейший мяч от Промеса, а во втором – от Глушакова, Зобнина и Попова.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.04.2017 06:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 10 апреля 2017, 17:38

      попомните-Митря!

      0
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 10 апреля 2017, 08:15

      Самый недооцененный вратарь РФПЛ.

      4
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      Рейтинг: +3795

      serppion > Klaido 10 апреля 2017, 14:31

      Ты про полузащиту не сказал. Там тоже боязно. Особенно.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 10 апреля 2017, 07:52

      Громить было нельзя.
      Там в Уфе все начиная от поваров и заканчивая начальниками команды, обещали нагнуть Спартак.Если бы разгромили, то посчитали бы, что их обманули.А так всего лишь ошиблись. :-)) !

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Боцман59rus 10 апреля 2017, 17:01

      Мне кажется, что ни хрена он не осознаёт.А вот то, что испугался, это факт.С испугу скорее всего и начал принимать правильные решения.

      -1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 10 апреля 2017, 07:34

      Взяли бы Олега Иваныча на какую нибудь должность в клубе. Пусть даже чисто номинально.. Из уважения

      2
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