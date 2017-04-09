РФПЛ. «Спартак» на выезде обыграл «Уфу» и упрочил лидерство в чемпионате

В матче 22-го тура чемпионата России «Спартак» на выезде одержал победу над «Уфой» – 3:1. Голами в составе красно-белых отметились Денис Глушаков, Лоренцо Мельгарехо и Квинси Промес. Голландец отличился с пенальти, который стал для красно-белых первым в нынешнем сезоне РФПЛ. У хозяев единственный мяч забил Иван Обляков.

Стоит отметить, что на 62-й минуте встречи нападающий уфимцев Кеинде Фатай не реализовал одиннадцатиметровый удар.

Победа позволила команде Массимо Карреры набрать 51 очко и закрепиться на первой строчке в турнирной таблице. В активе «Уфы» – 32 балла и шестая позиция.

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Уфа – Спартак (Москва) – 1:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Глушаков, 38; 0:2 – Промес, 56 (с пенальти); 1:2 – Обляков, 85; Мельгарехо, 90+1.

Незабитый пенальти: Фатай, 62.

Уфа: Беленов, Аликин, Никитин (Сысуев, 82), Живоглядов, Карп (Засеев, 46), Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ваньек (Обляков, 57), Кротов, Фатай.

Спартак: Ребров, Комбаров, Джикия, Кутепов, Таски, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Промес, Адриано (Попов, 46).

Предупреждения: Ваньек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89 – нет.

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