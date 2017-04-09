Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РФПЛ. «Спартак» на выезде обыграл «Уфу» и упрочил лидерство в чемпионате

РФПЛ. «Спартак» на выезде обыграл «Уфу» и упрочил лидерство в чемпионате

9 апреля 2017, 15:50
113

В матче 22-го тура чемпионата России «Спартак» на выезде одержал победу над «Уфой» – 3:1. Голами в составе красно-белых отметились Денис Глушаков, Лоренцо Мельгарехо и Квинси Промес. Голландец отличился с пенальти, который стал для красно-белых первым в нынешнем сезоне РФПЛ. У хозяев единственный мяч забил Иван Обляков.

Стоит отметить, что на 62-й минуте встречи нападающий уфимцев Кеинде Фатай не реализовал одиннадцатиметровый удар.

Победа позволила команде Массимо Карреры набрать 51 очко и закрепиться на первой строчке в турнирной таблице. В активе «Уфы» – 32 балла и шестая позиция.

Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

Уфа – Спартак (Москва) – 1:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Глушаков, 38; 0:2 – Промес, 56 (с пенальти); 1:2 – Обляков, 85; Мельгарехо, 90+1.

Незабитый пенальти: Фатай, 62.

Уфа: Беленов, Аликин, Никитин (Сысуев, 82), Живоглядов, Карп (Засеев, 46), Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ваньек (Обляков, 57), Кротов, Фатай.

Спартак: Ребров, Комбаров, Джикия, Кутепов, Таски, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Промес, Адриано (Попов, 46).

Предупреждения: Ваньек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89 – нет.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак
Комментарии (113)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acer2003
1491742299
Поздравляю Спартак и его болельщиков с победой ! В этой игре Спартак был сильнее.
Ответить
Диктор
1491742328
Даже питерский судья не помешал победить Спартаку.Удачи вам ребята.
Ответить
slavа0508
1491742441
Мне 47 лет и 37 из них болею за Спартак,,ушёл уже друг из жизни с кем мы болели за нашу команду,,,но сегодня я поверил что я всё таки до чемпионства Спартака,,,,,Спасибо парни!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
filosof sparty
1491742629
Каким бы неадекватным не показался пенальти в наши ворота, я даже рад ему, так как нашлись бы умники, назвавшие уже наш 100% пенальти липовым. Джикия ОЧЕНЬ понравился, но вот обострять точно не его стихия. С победой Спартачи!!!
Ответить
turist82
1491742658
Да уважение Беленову! Он играл замечательно! Если б не он - 1-5 было бы
Ответить
whitenigger24
1491742689
Перед Зенитом два форварда сломались.. Но в принципе пофиг )) Пусть попробуют догнать!!! Спартак Чемпион! Сегодня еще быки ЦСКА накажут и я забухаю на две недели!!! )))))))
Ответить
ttter
1491742761
С Победой Братья!!!!!!
Ответить
Snerg
1491742806
после каждой победы Спартака, очко у бомжей вибрирует, как выкатное поле на арене зенит
Ответить
Krossmen73
1491743128
Всё-всё абсолютно по делу!Парни-молодцы!Набрали важные очки с непростым соперником.Уфе респект.Команда сплоченная,обученная.А Беленов это вообще супер!Вытащил столько мячей что диву даёшься.Вот кого надо ставить в рамку в сборной.Спартак же в очередной раз доказал что он готов быть первым.Ещё бы и порядка в обороне побольше.Но это давняя хроническая болезнь москвичей)))Хреново что перед суперматчем с Зенитом у наших в очередной раз сломалось нападение...Здоровья парням!Будем надеяться что ничего страшного у них нет.
Ответить
Д Альбертини
1491743299
Всех болельщиков и фанатов Спартака с заслуженной победой! Спартак пробил первый пенальти в 22 туре, самое интересное, что этот пендаль поставил в ворота противника, судья из Питера))))
Ответить
Главные новости
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
11:30
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
4
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
10:16
1
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
2
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
4
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Все новости
Все новости
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
3
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
2
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
4
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
1
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
10
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
8
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
2
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
4
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
3
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
2
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
5
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+