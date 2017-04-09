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    РФПЛ. «Спартак» на выезде обыграл «Уфу» и упрочил лидерство в чемпионате

    В матче 22-го тура чемпионата России «Спартак» на выезде одержал победу над «Уфой» – 3:1. Голами в составе красно-белых отметились Денис Глушаков, Лоренцо Мельгарехо и Квинси Промес. Голландец отличился с пенальти, который стал для красно-белых первым в нынешнем сезоне РФПЛ. У хозяев единственный мяч забил Иван Обляков.

    Стоит отметить, что на 62-й минуте встречи нападающий уфимцев Кеинде Фатай не реализовал одиннадцатиметровый удар.

    Победа позволила команде Массимо Карреры набрать 51 очко и закрепиться на первой строчке в турнирной таблице. В активе «Уфы» – 32 балла и шестая позиция.

    Чемпионат России. РФПЛ. 22-й тур

    Уфа – Спартак (Москва) – 1:3 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Глушаков, 38; 0:2 – Промес, 56 (с пенальти); 1:2 – Обляков, 85; Мельгарехо, 90+1.

    Незабитый пенальти: Фатай, 62.

    Уфа: Беленов, Аликин, Никитин (Сысуев, 82), Живоглядов, Карп (Засеев, 46), Йокич, Стоцкий, Пауревич, Ваньек (Обляков, 57), Кротов, Фатай.

    Спартак: Ребров, Комбаров, Джикия, Кутепов, Таски, Зобнин, Глушаков, Фернандо, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Промес, Адриано (Попов, 46).

    Предупреждения: Ваньек, 26; Никитин, 55; Стоцкий, 89 – нет.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2017 15:50
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    Комментарии96
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 10 апреля 2017, 19:36

      С победой всех красно-белых! Спартак молодцы!!! Если бы не три сейва Беленова,счёт бы мог быть где-то и 6-2.

      0
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 9 апреля 2017, 23:56

      Смотрел сегодня все матчи..........Переживал за ЦСКА , обидно что ничья , расстроился , но зашёл к отцу в гости а он мне про победу Спартака и смотрю старик то мой ожил , хоть и болеет а ему то 79 лет..........И Я ПОДУМАЛ , ДА ПУСТЬ СПАРТАК СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ , ведь у отца каждый год в такие года как последний...........а я то ещё порадуюсь за победы ЦСКА , есть запас жизни . Любите своих Родителей и радуйтесь сперва за их радости а потом за свои........

      1
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 9 апреля 2017, 21:26

      1:3 !??? Как игра прошла, без пенальтей левых не обошлось в пользу Спартака?

      -3
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      Рейтинг: +643

      Symbol > zenit2012 9 апреля 2017, 22:40

      Левый был. В ворота Спартака.

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 апреля 2017, 19:35

      Красавцы ребятки! С победой! Отыграли отлично, безо всяких вопросов обыграли Уфу и показали кто в доме хозяин! Теперь на следующей неделе нужно обыгрывать и ставить на своё место зину и делать ещё один важный шаг на пути к долгожданной цели! Каждый из 8 матчей для нас сейчас сродни финалу. Верим в вас ребятки! Не подкачайте, вся страна за Вами.

      2
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      Рейтинг: +81

      Евгеша 85 9 апреля 2017, 18:55

      Молодец Спартак!!! Всех болельщиков красно-белых с победой!!!!

      2
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 9 апреля 2017, 18:29

      Спартак - мы все ближе!!!!

      3
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa > 4agaaa 9 апреля 2017, 18:30

      Зенит, следующий наочереди!!!

      0
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      Рейтинг: +709

      monser08 9 апреля 2017, 18:08

      Я не вижу что может произойти чтоб Спам не стал чемпионом. Ищу но не вижу. Но поздравлять буду только по факту. Может чего не предусмотрел.

      0
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 > 3a zenit 9 апреля 2017, 18:28

      капитан очевидность ! если барса сильная значит остальные слабые ! или просто барса не сильнее а это остальные слабее !

      2
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      Рейтинг: +235

      Копытин > vladimir63 9 апреля 2017, 18:58

      Федун просто воспользовался моментом. У ЦСКА финансовые, а отсюда и кадровые проблемы. У Зеньки просто кадровые, а вот у Спама финансовых проблем нет, пару удачных приобретений, ну и возможно Карера каждого игрока к "кузнецу" сводил вот вам и результат.

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg > 3a zenit 9 апреля 2017, 19:18

      А это не проблемы спартака что там кто стал сильней а кто то слабей ) ) это также можно про чемпионства зенита говорить ) ) ) что в те года спартак и ЦСКА ослабевали )

      0
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 > 3a zenit 10 апреля 2017, 18:58

      ну да ! это не зенит и цска стали сильнее это просто спартак был слабее чем прежде !

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg 9 апреля 2017, 18:06

      Нравиться что играют до конца. ) опять забили в добавленное время ). Чёрт, блин, судья опять наверное много добавил....

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      Рейтинг: -125

      zenit2012 > Snerg 9 апреля 2017, 21:27

      в 15 лет и палка стреляет!)))

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      Рейтинг: +665

      Snerg > zenit2012 10 апреля 2017, 07:44

      зачем ты начинаешь? могу напомнить сколько зенит лет был без чемпионства и эти числа будут более за которые стыдно! 1925-1984----59 лет, 1984-2007---23 года!

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      Рейтинг: +210

      azar80 9 апреля 2017, 17:40

      парни терпим осталось чуть-чуть всех красно-белых с заслуженной победой

      3
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      Рейтинг: +66

      Евгений Б 9 апреля 2017, 17:29

      Молодцы, стабильно набирают очки, на данность Спартак лучший, но ещё играть и играть.

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