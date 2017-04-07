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    Шох: «Павлюченко – золотой резерв «Урала»

    Бывший спортивный директор «Урала» Рохус Шох выразил мнение, что нападающий Роман Павлюченко принесет пользу екатеринбургской команде. По словам Шоха, 35-летний россиянин в ближайшее время продлил контракт с уральским клубом.

    – Павлюченко по-прежнему не играет...

    – Рома Павлюченко – золотой резерв «Урала». Просто пока он еще не набрал нужных кондиций. Уверен, в ближайших матчах Рома вернется на поле и принесет команде большую пользу. Это серьезный мастер. Им довольны в клубе, и он всем доволен. Насколько я знаю, «Урал» и форвард намерены продлить контракт.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Павлюченко забил три гола в 16 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.04.2017 19:08
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