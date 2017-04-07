Шох: «Павлюченко – золотой резерв «Урала»

Бывший спортивный директор «Урала» Рохус Шох выразил мнение, что нападающий Роман Павлюченко принесет пользу екатеринбургской команде. По словам Шоха, 35-летний россиянин в ближайшее время продлил контракт с уральским клубом.

– Павлюченко по-прежнему не играет...

– Рома Павлюченко – золотой резерв «Урала». Просто пока он еще не набрал нужных кондиций. Уверен, в ближайших матчах Рома вернется на поле и принесет команде большую пользу. Это серьезный мастер. Им довольны в клубе, и он всем доволен. Насколько я знаю, «Урал» и форвард намерены продлить контракт.

В нынешнем сезоне чемпионата России Павлюченко забил три гола в 16 матчах.