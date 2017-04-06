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  • Митрюшкин: «Заранее изучил все пенальти «Люцерна». И мне помогла интуиция»

Митрюшкин: «Заранее изучил все пенальти «Люцерна». И мне помогла интуиция»

6 апреля 2017, 11:14
6

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин отразил два удара в послематчевой серии пенальти в полуфинале Кубка Швейцарии против «Люцерна» (0:0, по пенальти 6:5). После этого многие болельщики назвали его одним из лучших вратарей Европы.

«Моя работа заключается в том, чтобы отбивать мячи. Мне удалось сделать два сейва, и мы выиграли матч. Наши игроки забивали отличные голы в этой серии.

Я заранее изучил все пенальти, которые били футболисты «Люцерна» в этом сезоне. Плюс мне помогла моя интуиция», – приводит слова Митрюшкина Blick.

Отметим, что в финале Кубка Швейцарии «Сьону» предстоит встретиться с «Базелем».

Источник: Бомбардир.ру
Швейцария. Суперлига Сьон Митрюшкин Антон
Комментарии (6)
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T 72
1491469428
Молодец Антон!!
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Elect
1491469563
Антоха давай тащи! Мы рады за тебя!
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Чеба
1491469592
Красаучиг Увася!!!!
Ответить
Antoshka2015
1491474378
Он только в правый угол может прыгать)
Ответить
Sanches 1204
1491476993
Удачи
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спанчес
1494654176
надо же все игроки в створ попа ли в отличие от сборных на чм
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