Митрюшкин: «Заранее изучил все пенальти «Люцерна». И мне помогла интуиция»

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин отразил два удара в послематчевой серии пенальти в полуфинале Кубка Швейцарии против «Люцерна» (0:0, по пенальти 6:5). После этого многие болельщики назвали его одним из лучших вратарей Европы.

«Моя работа заключается в том, чтобы отбивать мячи. Мне удалось сделать два сейва, и мы выиграли матч. Наши игроки забивали отличные голы в этой серии.

Я заранее изучил все пенальти, которые били футболисты «Люцерна» в этом сезоне. Плюс мне помогла моя интуиция», – приводит слова Митрюшкина Blick.

Отметим, что в финале Кубка Швейцарии «Сьону» предстоит встретиться с «Базелем».