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    Митрюшкин: «Заранее изучил все пенальти «Люцерна». И мне помогла интуиция»

    Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин отразил два удара в послематчевой серии пенальти в полуфинале Кубка Швейцарии против «Люцерна» (0:0, по пенальти 6:5). После этого многие болельщики назвали его одним из лучших вратарей Европы.

    «Моя работа заключается в том, чтобы отбивать мячи. Мне удалось сделать два сейва, и мы выиграли матч. Наши игроки забивали отличные голы в этой серии.

    Я заранее изучил все пенальти, которые били футболисты «Люцерна» в этом сезоне. Плюс мне помогла моя интуиция», – приводит слова Митрюшкина Blick.

    Отметим, что в финале Кубка Швейцарии «Сьону» предстоит встретиться с «Базелем».

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.04.2017 11:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +915

      спанчес 13 мая 2017, 08:42

      надо же все игроки в створ попа ли в отличие от сборных на чм

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 6 апреля 2017, 14:09

      Удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 6 апреля 2017, 13:26

      Он только в правый угол может прыгать)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 6 апреля 2017, 12:06

      Красаучиг Увася!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      Elect 6 апреля 2017, 12:06

      Антоха давай тащи! Мы рады за тебя!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      T 72 6 апреля 2017, 12:03

      Молодец Антон!!

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