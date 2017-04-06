Павлюченко может продлить контракт с «Уралом» еще на год

Президент «Урала» Григорий Иванов признался, что в клубе считают нападающего Романа Павлюченко лидером. Он готов выйти на поле в полуфинальном матче Кубка России против «Рубина», который состоится в четверг, 6 апреля. В текущем сезоне Павлюченко провел 16 матчей в Премьер-лиге, в которых забил три гола.

– Рома готовится к матчу. Он уже мог выйти в поединке с «Анжи». Ему надо еще немного набрать кондиции. Рома – наш лидер, мы на него рассчитываем. Дай Бог, чтобы мы с ним перезаключили контракт. Думаю, минимум, на сезон он у нас еще останется.

– Уже договорились?

– С Ромой мы договоримся. Все нормально будет. Он лидер коллектива, настоящий мастер на поле. Это же видно невооруженным взглядом. Все может решить одним касанием. Мы очень довольны Павлюченко.