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    Павлюченко может продлить контракт с «Уралом» еще на год

    Президент «Урала» Григорий Иванов признался, что в клубе считают нападающего Романа Павлюченко лидером. Он готов выйти на поле в полуфинальном матче Кубка России против «Рубина», который состоится в четверг, 6 апреля. В текущем сезоне Павлюченко провел 16 матчей в Премьер-лиге, в которых забил три гола.

    – Рома готовится к матчу. Он уже мог выйти в поединке с «Анжи». Ему надо еще немного набрать кондиции. Рома – наш лидер, мы на него рассчитываем. Дай Бог, чтобы мы с ним перезаключили контракт. Думаю, минимум, на сезон он у нас еще останется.

    – Уже договорились?

    – С Ромой мы договоримся. Все нормально будет. Он лидер коллектива, настоящий мастер на поле. Это же видно невооруженным взглядом. Все может решить одним касанием. Мы очень довольны Павлюченко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.04.2017 08:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 6 апреля 2017, 14:47

      Рома, Рома!!! Докатился аж до "Урала", ленивый ты пень! Если бы тренировался нормально, хотел прогрессировать, играл бы в "Шпорах", а ты лентяй первостатейный, сбежал в РФПЛ, туда где легко.

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      Рейтинг: +68

      Ортапед 6 апреля 2017, 09:55

      Не слежу за Уралом, Павлюченко хоть на поле выходит?

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