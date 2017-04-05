Грасия: «Главный критик в «Рубине» – я сам»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия ответил на критику в адрес команды, а также поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала Кубка России против «Урала».

– Команду очень много критикуют. Со стороны кажется, что вы и ваш переводчик выкладываетесь на матчах сильнее игроков.

– В команде выкладываются все. Безусловно, что-то не получается, присутствует критика. И когда у команды нет результатов, критика вполне естественна. Но, тем не менее, мы не опускаем рук и стараемся улучшать те моменты, которые необходимо. Такие моменты есть, и достаточно в большом количестве. Но мы относимся очень серьезно к своей работе. И, на самом деле, самый строгий критик, самый строгий судья – это я сам.

Сейчас нам предстоит кубковый матч, и с ним связаны большие ожидания. «Рубин» дважды выходил в финал Кубка России, и мы постараемся, чтобы клуб сделал это в третий раз и хотим завоевать титул.

Встреча состоится 6 апреля в Екатеринбурге. Начало матча в 17:00 по московскому времени.