Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хомуха: «Нынешнее поколение меня удивляет. У футболистов есть проблемы с желанием играть за сборную»

    Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха заявил, что российские футболисты имеют проблемы с желанием играть за национальную команду. По мнению специалиста, многие игроки расставляют приоритеты в пользу клубов.

    «Несомненно, у наших футболистов проблемы с желанием играть за национальную сборную. Такая проблема существует. Очень многие расставляют приоритеты не в пользу сборной команды, а в пользу клубов. Это и вопрос воспитания, и вопрос денег – все вместе.

    Мы будем стараться донести до наших ребят, что необходимо не забывать, в какой стране они родились, кто их воспитал, кто их поднял на тот уровень, чтобы стать профессиональными футболистами. Нужно быть патриотичным. Нынешнее поколение меня удивляет. Хотя это единичные случаи, это явление не носит массовый характер, но такие случаи есть», – сказал Хомуха.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.04.2017 21:38
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 8 апреля 2017, 20:21

      бред... только за паспорт они муДко в ноги должны кланяться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 4 апреля 2017, 22:25

      Печалька

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11