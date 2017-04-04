Хомуха: «Нынешнее поколение меня удивляет. У футболистов есть проблемы с желанием играть за сборную»

Главный тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха заявил, что российские футболисты имеют проблемы с желанием играть за национальную команду. По мнению специалиста, многие игроки расставляют приоритеты в пользу клубов.

«Несомненно, у наших футболистов проблемы с желанием играть за национальную сборную. Такая проблема существует. Очень многие расставляют приоритеты не в пользу сборной команды, а в пользу клубов. Это и вопрос воспитания, и вопрос денег – все вместе.

Мы будем стараться донести до наших ребят, что необходимо не забывать, в какой стране они родились, кто их воспитал, кто их поднял на тот уровень, чтобы стать профессиональными футболистами. Нужно быть патриотичным. Нынешнее поколение меня удивляет. Хотя это единичные случаи, это явление не носит массовый характер, но такие случаи есть», – сказал Хомуха.