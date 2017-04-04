Бартфельд: «Судья должен был назначить пенальти за нарушение Рамиреса в матче «Ростов» – «Краснодар»

Бывший судейский инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд высказал мнение о моменте между Кристианом Рамиресом и Александром Гацканом в матче 21-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром». Напомним, встреча завершилась вничью 0:0.

«Рамирес с высочайшей поднятой ногой идет к мячу. Нога игрока «Краснодара» попадает в живот Гацкану, который мне сказал, что у него болит это место до сих пор. Сначала краснодарец играет в мяч, но где его нога? Даже если бы не было контакта, должен назначаться свободный. Я считаю, что это 11-метровый удар и желтая карточка. Были безрассудные действия», – сказал Бартфельд в эфире программы «Свисток».