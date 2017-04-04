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  • Бартфельд: «Судья должен был назначить пенальти за нарушение Рамиреса в матче «Ростов» – «Краснодар»

Бартфельд: «Судья должен был назначить пенальти за нарушение Рамиреса в матче «Ростов» – «Краснодар»

4 апреля 2017, 21:20
16

Бывший судейский инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд высказал мнение о моменте между Кристианом Рамиресом и Александром Гацканом в матче 21-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром». Напомним, встреча завершилась вничью 0:0.

«Рамирес с высочайшей поднятой ногой идет к мячу. Нога игрока «Краснодара» попадает в живот Гацкану, который мне сказал, что у него болит это место до сих пор. Сначала краснодарец играет в мяч, но где его нога? Даже если бы не было контакта, должен назначаться свободный. Я считаю, что это 11-метровый удар и желтая карточка. Были безрассудные действия», – сказал Бартфельд в эфире программы «Свисток».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Ростов Гацкан Александр Рамирес Кристиан
Комментарии (16)
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пряник929
1491330195
Надоело это каждый тур. Пора уже видеоповторы узаконить
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Бестолковый
1491330623
А судьи кто? Ну конечно же, - везде срущий Турбин))) Почему бы не сменить главу судейского корпуса? Ведь если бы был пенальти, то Ростов мог выиграть. Разве не с такой логикой Спартак сменил главу судейского корпуса Иванова?
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Бестолковый
1491330764
За такое нарушение Кудряшов легко словил красную в матче со Спартаком.
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Serjoga
1491338544
От того что и кто должен Ростову не легче!
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FanatSerj
1491339741
Пфффф Ростов за такие кренделя красные получал прямые и Кудряшов и сам Гацкан.
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bolela_16
1491365710
видео повторы в жизнь...
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Krasnodar 123
1491375719
Рамирес ростом половина Гацкана при всем желании он не сможет ногу поднять выше своего роста об чем речь?
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MURAD F. A.
1491415361
не стоить соседям срачь наводить
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Таганский
1491472444
Поезд уже ушел - смысла обсуждать нет..
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vgarakh
1491478565
Это если бы Ростов играл с Москвой и было такое нарушение, сразу удаление, а здесь все нормально, схавают.
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