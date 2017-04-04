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    Бартфельд: «Судья должен был назначить пенальти за нарушение Рамиреса в матче «Ростов» – «Краснодар»

    Бывший судейский инспектор ФИФА и УЕФА Натан Бартфельд высказал мнение о моменте между Кристианом Рамиресом и Александром Гацканом в матче 21-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Краснодаром». Напомним, встреча завершилась вничью 0:0.

    «Рамирес с высочайшей поднятой ногой идет к мячу. Нога игрока «Краснодара» попадает в живот Гацкану, который мне сказал, что у него болит это место до сих пор. Сначала краснодарец играет в мяч, но где его нога? Даже если бы не было контакта, должен назначаться свободный. Я считаю, что это 11-метровый удар и желтая карточка. Были безрассудные действия», – сказал Бартфельд в эфире программы «Свисток».

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2017 21:20
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 апреля 2017, 14:36

      Это если бы Ростов играл с Москвой и было такое нарушение, сразу удаление, а здесь все нормально, схавают.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 6 апреля 2017, 12:54

      Поезд уже ушел - смысла обсуждать нет..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 5 апреля 2017, 21:02

      не стоить соседям срачь наводить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 5 апреля 2017, 21:00

      еще один великий специалист

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 5 апреля 2017, 10:01

      Рамирес ростом половина Гацкана при всем желании он не сможет ногу поднять выше своего роста об чем речь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 5 апреля 2017, 07:15

      видео повторы в жизнь...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 апреля 2017, 00:02

      Пфффф Ростов за такие кренделя красные получал прямые и Кудряшов и сам Гацкан.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 4 апреля 2017, 23:42

      От того что и кто должен Ростову не легче!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +796

      Бестолковый 4 апреля 2017, 21:32

      За такое нарушение Кудряшов легко словил красную в матче со Спартаком.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2336

      den161 > Бестолковый 5 апреля 2017, 07:32

      ну это же спартаааааааак ))

      -1
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 4 апреля 2017, 21:30

      А судьи кто? Ну конечно же, - везде срущий Турбин)))
      Почему бы не сменить главу судейского корпуса? Ведь если бы был пенальти, то Ростов мог выиграть. Разве не с такой логикой Спартак сменил главу судейского корпуса Иванова?

      1
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