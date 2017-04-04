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    Сенников: «Натурализация? Я отношусь к этому положительно»

    Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников высказал мнение о натурализации футболистов для национальной команды. По словам Сенникова, получение российского гражданства защитником ЦСКА Марио Фернандесом – это усиление для российской команды.

    «Натурализация? Я отношусь к этому положительно. Если игрок много играет в российском чемпионате и показывает хороший футбол, то я за. Считаю, что правильно поступили с Гилерме, дав ему российский паспорт. Тот же Фернандес – это усиление для сборной России», – сказал Сенников.

    Дебют Фернандеса за сборную России должен состояться летом текущего года.

    Источник: Спорт FM

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    04.04.2017 21:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +71

      Партос 5 апреля 2017, 07:37

      Зачем нам Гилерме, с вратарями у нас как раз все в порядке

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