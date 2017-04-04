Сенников: «Натурализация? Я отношусь к этому положительно»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников высказал мнение о натурализации футболистов для национальной команды. По словам Сенникова, получение российского гражданства защитником ЦСКА Марио Фернандесом – это усиление для российской команды.

«Натурализация? Я отношусь к этому положительно. Если игрок много играет в российском чемпионате и показывает хороший футбол, то я за. Считаю, что правильно поступили с Гилерме, дав ему российский паспорт. Тот же Фернандес – это усиление для сборной России», – сказал Сенников.

Дебют Фернандеса за сборную России должен состояться летом текущего года.