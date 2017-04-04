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    РФС разработает дополнительные меры безопасности при подготовке к Кубку конфедераций-2017 и ЧМ-2018

    Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин рассказал об усилениях мер безопасности на стадионах при подготовке к проведению Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира-2018 в России.

    «Мы провели заседание комитета по безопасности и работе с болельщиками, в ходе которого приняли решение о разработке дополнительных мер безопасности на футбольных матчах в России в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира. Данные меры также будут распространяться на все футбольные матчи, проводимые под эгидой РФС, такие меры были приняты в том числе из-за трагических событий в Санкт-Петербурге.

    Комитет сформулировал новые рекомендации, которые будут направлены в РФС, лиги и ведомства, которые отвечают за безопасность проведения мероприятий. Россия примет исчерпывающие меры для безопасности на стадионах перед ЧМ-2018», – сказал Маркин.

    Источник: ТАСС

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    04.04.2017 20:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 5 апреля 2017, 11:58

      Картонный генерал Маркин... провели заседание, собрали комиссию...
      Скорее боятся вопросов УЕФА о возможности отмены ЧМ

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 4 апреля 2017, 20:53

      ,,дополнительные меры безопасности,,
      хотелось бы знать,что скрывается под этим определением?
      Террор со стороны силовых структур?
      Хотите превратить в бардак праздник футбола?
      Просим разьяснений..

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Жак Ширак Обама 4 апреля 2017, 22:20

      Обамчик,нас мноха ,усих не защимитите.Аллах Акбар!))))

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