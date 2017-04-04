РФС разработает дополнительные меры безопасности при подготовке к Кубку конфедераций-2017 и ЧМ-2018

Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин рассказал об усилениях мер безопасности на стадионах при подготовке к проведению Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира-2018 в России.

«Мы провели заседание комитета по безопасности и работе с болельщиками, в ходе которого приняли решение о разработке дополнительных мер безопасности на футбольных матчах в России в преддверии Кубка конфедераций и чемпионата мира. Данные меры также будут распространяться на все футбольные матчи, проводимые под эгидой РФС, такие меры были приняты в том числе из-за трагических событий в Санкт-Петербурге.

Комитет сформулировал новые рекомендации, которые будут направлены в РФС, лиги и ведомства, которые отвечают за безопасность проведения мероприятий. Россия примет исчерпывающие меры для безопасности на стадионах перед ЧМ-2018», – сказал Маркин.